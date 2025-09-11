Cómo extirpar un cáncer

A pesar de los avances tecnológicos, conocimientos aprendidos, décadas y billones de dólares invertidos en investigaciones, aún la ciencia no puede establecer con precisión cómo surge un cáncer.

Sí podemos establecer las distorsiones internas que se dan en las células cancerosas, y cómo entran en una dinámica de multiplicación descontrolada, hasta que, llegado el momento crítico, entran en una fase de metástasis, donde comienzan a colonizar otras partes del cuerpo, y, luego sobreviene la muerte.

Entendemos poco todavía, pero muchísimo, si nos comparamos con décadas atrás. Ahora sabemos con certeza que, si bien un porcentaje pequeño de cánceres se deben a factores heredados, en su gran mayoría –más allá de predisposiciones genéticas– influyen factores externos diversos: tabaco, alcohol, azúcar, sedentarismo, contaminación ambiental, exposiciones a agentes contaminantes, etc. Estos pueden hacer que el cuerpo se descontrole, que ocurra una mutación aleatoria y que inicie el proceso cancerígeno.

Parecería que el cuerpo humano no está programado para tener un cáncer, sin embargo, expuesto a esos factores externos –muchos de los cuales conllevan asumir estilos de vida que inicialmente son vistos como placenteros y gratificantes–, queda flotando en una deriva genética cuyo curso es imposible de determinar. Para complicar, no exponerse a dichos factores tampoco representa garantía alguna, de cara a evitar la enfermedad.

Como el cuerpo humano, el cuerpo político del Estado se compone de diferentes partes en donde cada una cumple una función. De igual forma, aunque su vocación natural es el cumplimiento de las leyes que le dan organización y forma; aunque cerebro y corazón funcionen bien, eso no garantiza que otras partes del cuerpo sí lo harán.

De hecho, aunque la voluntad política de hacer bien las cosas se parezca a la voluntad que motiva a un ser humano a cuidarse y tratar de mantenerse saludable, asimismo, otras partes del Estado –expuestas, como las del cuerpo, a factores externos– pueden degenerar y entrar en una dinámica autodestructiva, que comprometa la integridad del conjunto.

Así como el cuerpo puede tener una predisposición genética hacia la enfermedad, o padecer una mutación celular derivada de factores externos, sin que eso signifique que el resto del cuerpo está enfermo; asimismo, en un Estado, que algunos individuos en algunas instituciones violen leyes, vulneren procesos, sus responsables se corrompan –intencionalmente, empujados por circunstancias, presión social, ansias de ser, tener o pertenecer– en modo alguno significa que en otras ocurra lo mismo; o que, a nivel de decisión consciente, exista la voluntad de replicar una práctica que, como la reproducción celular descontrolada, supone un desafío a la existencia de todo el colectivo.

En el caso del cáncer, extirpar de raíz el cuerpo cancerígeno; evitar la propagación de la enfermedad en el resto del cuerpo; hacer biopsias para determinar naturaleza, tipo, duración y frecuencia del tratamiento, etc.; es indispensable.

En casos de corrupción estatal, opera la misma lógica, sobre todo, porque hablamos de salud…