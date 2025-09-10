Salud mental, un compromiso de todos

No me canso de insistir en la necesidad de acompañar de cerca, con diálogo y comprensión, a quienes padecen alguna enfermedad mental. Son hermanos y hermanas nuestros que muchas veces enfrentan soledad, incomprensión y rechazo, cuando lo que realmente necesitan es cercanía y acompañamiento humano.

Hablar de salud mental no debe ser un tabú, ni mucho menos motivo de vergüenza. La indiferencia social y el estigma solo agravan la situación y alejan las posibilidades de recuperación. La respuesta está en construir una cultura de cuidado, donde cada persona pueda ser escuchada y valorada, sin importar sus fragilidades. La salud mental es un tema urgente y transversal. Hasta mañana, si Dios, usted y yo lo queremos