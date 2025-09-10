Repensando el interés superior en los procesos judiciales

Cuando hablamos de humanización y democratización del acceso a la justicia, es preciso revisar en retrospectiva el sistema de justicia.

Tradicionalmente, hasta el siglo pasado, los sistemas de justicia penal concebían la figura de la víctima como un objeto de prueba, no como un sujeto de derechos; por tanto, la preeminencia era al acto y no a la persona, desconociéndose las necesidades básicas y la importancia de mitigar el rigor procesal que permita que su tránsito por el sistema sea lo menos denso posible, sobre todo en ciertas conductas que implican violación sistemática a bienes jurídicos protegidos que laceran la dignidad, en especial cuando se trata de una víctima en situación de vulnerabilidad, persona menor de edad o alguna necesidad especial para acceder en condiciones adecuadas.

En esta entrega, se aborda, esencialmente, el alcance de la obligación de los Estados en habilitar las condiciones a las personas en la obtención de los medios que les permitan perfeccionarse de manera igualitaria, equitativa y progresiva dentro del marco de libertad individual y de justicia social, englobada en el “Interés Superior de la víctima”.

La normativa procesal penal vigente (art. 83) describe un catálogo de circunstancias que caracterizan la víctima: 1) Al ofendido directamente por el hecho punible; 2) Al cónyuge, conviviente notorio, hijo o padre biológico o adoptivo, parientes dentro de tercer grado de consanguinidad o segundo de afinidad, a los herederos, en los hechos punibles cuyo resultado sea la muerte del directamente ofendido; 3) A los socios, asociados o miembros, respecto de los hechos punibles que afectan a una persona jurídica, cometidos por quienes la dirigen, administran o controlan.

Subraya la norma, sin perjuicio de los derechos que adquiere la víctima al constituirse como querellante, un cóctel de derechos, entre los cuales se encuentran: 1) Recibir un trato digno y respetuoso; 2) Ser respetada en su intimidad; 3) Recibir la protección para su seguridad y la de sus familiares; 4) Intervenir en el procedimiento, conforme a lo establecido en este código; 5) Recurrir todos los actos que den por terminado el proceso; 6) Ser informada de los resultados del procedimiento; 7) Ser escuchada antes de cada decisión que implique la extinción o suspensión de la acción penal, siempre que ella lo solicite.

En los procesos judiciales, en sede penal, nadie duda de la relevancia y carácter indispensable del amplio catálogo no limitativo de garantías inherentes a la persona imputada como regla taxativa del debido proceso, y su raigambre constitucional y convencional. Es innegable además, el reconocimiento de la necesidad de tutela judicial diferenciada que haga coexistir las garantías de todas las personas que intervienen, visibilicen que los actos procesales tienen distinto impacto de acuerdo a la realidad práctica de las víctimas, al tipo penal, a factores de riesgo que le bordean, por tanto, se requiere atenuar la revictimización, que sin ser paternalistas ni parciales, a través de intervenciones multidisciplinarias sirvan de auxilio a los órganos de investigación y jurisdiccionales para resguardar el denominado interés superior de la víctima.

La normativa procesal penal vigente (art. 83) describe un catálogo de circunstancias que caracterizan la víctima.ARCHIVO/LD

El interés superior de las víctimas en los procesos judiciales, plantea un enfoque basado en derechos humanos, y su aplicación y operatividad lo hacen aplicable a toda intervención judicial, terapéutica, sanitaria, administrativa o judicial con tan amplio espectro que abarca identificar y combatir las prácticas que crean burocracias innecesarias que favorecen la denegación de justicia y limitan la reparación a las víctimas e implica el diseño e implementación de estrategias para prevenir y atacar los factores de riesgo que bordean a las personas.

Finalmente incorporar lenguaje claro sobre el proceso judicial, desde el primer contacto con el sistema de denuncias, creando espacios seguros para que se realice, informar adecuadamente sobre el proceso, los derechos y servicios disponibles, designar la persona donde la víctima pueda comunicarse y resolver dudas, proveer apoyo psicosocial, asistencia jurídica, protección de la identidad, capacitación del personal en el manejo de víctimas, con especial énfasis en los primeros contactos (fiscales, policías y otros servidores del sistema que intervienen en la referencia y derivación previos y ya en sede judicial.

La autora es Jueza Coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del D.N.