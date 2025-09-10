Maduro se siente seguro

China advirtió que Estados Unidos debe suspender su hostigamiento contra el presidente Nicolás Maduro de Venezuela.

El presidente Donald Trump, y su ego hipertrofiado, enfrentan una difícil situación.

Si retrocede, entonces ya Washington no controla ni su “patio trasero”. Si avanza, China le suspendería el suministro de materiales indispensables para los militares estadounidenses.

Si Washington retrocede, China y Rusia se instalarían en Cuba, garantizando la paz mundial. Con Rusia y China en Cuba y Venezuela, Washington estará más vulnerable que Moscú con sus enemigos en Ucrania; un misil hipersónico ruso llega a Washington en dos minutos.

Washington vive una ridícula situación: sus Fuerzas Armadas dependen totalmente de su principal competencia mundial: Pekín.

Buscando ganar más, explotando la mano de obra barata china, los capitalistas estadounidenses, y sus cómplices políticos, le entregaron el control de sus militares a China.

Ocurrió entre la “Revolución Neoliberal” de Ronald Reagan, y la “Globalización” de Bill Clinton. Hoy, 45 años después de Reagan, sufrimos desigualdades económicas bestiales, abundan desamparados, depauperados y desempleados, bajo un puñado de multibillonarios. China controla nuestros militares con sus tierras raras, indispensables para aviones bombarderos, drones, sistemas satelitales, misiles, láser y otras armas.

Si Washington retrocede, en el Caribe nuevamente, se definirá el futuro mundial. Desde que Cristóbal Colón llegó, piratas y mercenarios europeos, apoyados por sus nobles, se asaltaron en el Mar Caribe, robándose las riquezas saqueadas.

Después, en la guerra Hispano-Americana en Cuba, Washington destronó a Madrid, coronándose como potencia mundial en 1898.

Venezuela tiene apoyo diplomático y militar ruso, y miles de millones en inversiones chinas. Maduro celebra, adelantó las navidades venezolanas, empezarán en octubre.

Si Trump avanza, Pekín suspendería el suministro de materiales cruciales para los militares estadounidenses, es una situación complicada. China parece tenerlo “cogido por el pichirrí”.

Aquí hay un poderoso mensaje espiritual bíblico: “El que se ensalza será humillado”.

Trump, el gobernante más arrogante del imperio intolerante, puede retroceder, sería una tremenda humillación, el destino, y su amante la historia, tienen un perverso sentido del humor.