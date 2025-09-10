Educar con dignidad: un desafío urgente para la escuela dominicana

En la República Dominicana la palabra educación se repite como un mantra en cada discurso oficial. Se habla de inversión, de planes y de estadísticas. Pero en medio de tantos números se olvida lo esencial: la educación no se mide en megaproyectos, sino en la calidad humana de la relación entre el maestro y el alumno.

Los principios de María Montessori, escritos hace más de un siglo, resuenan con fuerza hoy. Nos recuerdan que cada niño merece un ambiente digno, respeto a su ritmo y libertad para crecer sin comparaciones ni etiquetas. La pedagogía salesiana de Don Bosco, con su insistencia en la razón, la religión y el amor, converge en el mismo punto: sin afecto no hay aprendizaje. Y Paulo Freire, profeta de la educación latinoamericana, insistió en que esta debe ser liberadora, no domesticadora. Tres voces distintas, un mismo horizonte: devolver al niño su lugar como sujeto de la educación.

La escuela dominicana aún arrastra viejos lastres: aulas donde se impone la disciplina con miedo, maestros agotados que critican en lugar de animar, currículos rígidos que sofocan la creatividad. No es raro encontrar jóvenes que sienten que estudiar “no sirve para nada” porque no ven en sus clases un reflejo de la vida real. Frente a esto, los mandamientos de Montessori iluminan con sencillez: no criticar, no comparar, no castigar, no forzar. ¿Acaso no sería revolucionario que cada maestro asumiera estas reglas básicas?

El principio montessoriano de adaptar el entorno encuentra eco en Don Bosco: el ambiente lo es todo. Una escuela pobre puede ser rica en afecto, mientras que una escuela con recursos puede ser estéril si carece de alma. El verdadero desafío no es solo construir aulas nuevas, sino convertirlas en espacios vivos donde la música, el deporte y el diálogo acompañen al aprendizaje formal.

Cuando Montessori propone guiar y no dirigir, se acerca al método de Freire: el maestro no es dueño del saber, sino compañero de camino. En la práctica, esto significa abandonar la “educación bancaria” —depositar contenidos como monedas en una alcancía— y apostar por el pensamiento crítico. El joven dominicano necesita aprender a preguntar, analizar su realidad y soñar alternativas.

La paciencia, otro mandamiento montessoriano, es también un clamor en nuestras aulas. No todos aprenden al mismo ritmo, y acelerar los procesos solo genera frustración. Una educación inclusiva y respetuosa del tiempo de cada uno no es un lujo: es justicia social.

Hoy, más que nunca, la República Dominicana necesita educadores que unan la ternura de Don Bosco, la libertad de Montessori y la conciencia crítica de Freire. No basta con más inversión, hacen falta más corazones educadores. La verdadera reforma educativa no nace en un decreto, sino en un gesto cotidiano: un maestro que cree en su alumno, aunque nadie más lo haga.

Educar con dignidad es la clave para forjar ciudadanos libres y solidarios, porque el verdadero futuro del país se decide en cada aula y en cada niño reconocido.