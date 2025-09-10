Criterio de oportunidad

¿Justicia de ricos?

Que ciega, lo que se dice ciega, la justicia nunca fue, se sabe hace mucho tiempo, en el mejor de los casos tuerta, la venda en los ojos de la diosa Temis, siempre ha tenido forma de aquilatar de quien se trata aquel que va a juzgar.

Además, como los oídos no pueden estar tapados, porque hay que escuchar los argumentos, por allí entre el sonido de las voces, el tintineo de los apellidos, que no todos suenan Igual, ni tienen el mismo peso, cuando se es rico o famoso, se goza de privilegios que no tiene el común de los mortales.

Con el acuerdo mediante el cual el cuñado del expresidente Danilo Medina, Maxy Montilla, devuelve la bonita cifra de 3 mil millones de pesos, para evitar ir a prisión, vemos una vez más que una cosa es para los arriba y otra cosa es para los de abajo.

Y es un asunto hasta legal, para solicitar, en un proceso judicial, una medida de coerción que le permita al imputado transitar el juicio en libertad, hay que presentar unos presupuestos, unos arraigos, que no son otra cosa que demostrar que como usted tiene tal cantidad de dinero, negocios y bienes, es poco probable que los deje para irse sin lo acumulado y eludir la justicia.

De nuevo vemos cómo para personas de fortuna en capacidad de devolver una parte, así sea ínfima de lo presuntamente sustraído, pero que sea cuantiosa como ingreso para el estado, se sale indemne de procesos que a otros le implican prisión.

Sigo preguntando a juristas y conocedores de la ley como es que para ciertas personas, un acuerdo de este tipo, no implica ni siquiera tener que constituirse en prisión, como mera formalidad.

Danilo Medina lo decía claramente en sus declaraciones con relación a su cuñado, que llevaba cuatro años siendo investigado sin ser sometido a la justicia; “Una cuestión que es sumamente extraña, porque si a todos los que le han levantado un expediente aquí lo han sometido, ¿por qué a él no lo sometieron”?

Lógica de caballo, decía un viejo amigo mío, como la expresión de Sherlock Holmes, “elemental mi querido Watson”.

En los casos de Mimilo Jiménez, Fernando Crisóstomo, José Arturo Ureña y ahora en el de Montilla, el Ministerio Público, se nos parece más a la DGII o Aduanas, que a la diosa griega de la balanza, la espada y la venda. Importa lo recaudado, aunque miremos para otro con eso de llevarlos, por un día al menos, al Palacio de Justicia.

El destacado jurista Julio Cury, lo explica con claridad en su cuenta de X, cuando dice: “El Ministerio Público desvirtúa nuevamente el criterio de oportunidad, instituto que exige entre sus presupuestos ‘que la acción penal de la cual se prescinde resulte considerablemente más leve que los hechos punibles cuya persecución facilita o cuya continuación evita’ “.

Ahora que resuenan en escenario nacional, temas como la corrupción en el Senasa y salpiques de indelicadezas en Educación, la expresión de Anibal de Castro en ADC: “Montilla es apenas un nombre propio en una nómina infinita de depredadores. En RD, la corrupción nunca muere, solo cambia de apellidos”. Parece más que oportuna.

En fin que esto ha puesto ha mucha gente a decir la fea expresión, que no comparto, de que, “ si va a robar, robe mucho, devuelve una parte, si es necesario y queda rico”.

“Cosas veredes”.