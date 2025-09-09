Tres signos de la decadencia romana en el siglo III

Consideremos los emperadores, la economía y la administración. Septimio Severo (193 – 211) se sentía tan amenazado que disolvió la guardia pretoriana y la sustituyó por hombres suyos. Procedente de África, hablaba latín con acento. Cual dictadorcito tropical aconsejó a sus hijos: “paguen a los soldados e ignoren lo demás”. Los Severos gobernarán el período 193 – 235. Septimio Severo ejecutó a decenas de senadores hostiles. En ocasiones, su poder solo se sostuvo por la presencia de 50,000 soldados en las inmediaciones de Roma.

Durante los casi cincuenta años del 235 al 284, gobernaron 22 emperadores. Sólo dos emperadores murieron de muerte no violenta. El Imperio padeció múltiples guerras civiles. Enfrentó la creciente amenaza Sasánida, por ejemplo, el emperador Valeriano (253 – 260) fue capturado y ejecutado en prisión por los persas.

Los germanos cruzaban continuamente las fronteras. Los godos penetraron en los Balcanes. Aureliano (270 – 275) logró restablecer las fronteras. Fue el inventor de la fiesta en honor del sol que renace hacia el 24 diciembre “natale solis invicti” que los cristianos sustituyeron por la Navidad, puesto que Jesús era el único verdadero sol de justicia.

En el siglo III se vive un cuasi colapso económico. Se estima que la población disminuyó en algunas regiones, hasta 1/3 del total. Cayeron el comercio, la manufactura y el reclutamiento militar. Los bárbaros arrasaron los campos. El ejército se sentía con derecho de confiscar cosechas y ganados. Se acuñó moneda sin valor y creció la inflación. Se recurre al comercio a base de intercambio de bienes. Se vuelve casi imposible enrolar y pagar debidamente a los soldados. Roma reclutará contingentes con entre los bárbaros. Recuerde que al último emperador romano lo depuso un bárbaro a su servicio.

Finalmente, la administración: Diocleciano (284 – 305) dotó al Imperio de una nueva estructura dividiendo el imperio en dos secciones, Oriente (ya la más importante) y Occidente. Cada gobernante de sección era un Augusto y tenía asociado a un César. Así pensaba Diocleciano evitar las crisis de la sucesión.

Se repetía una y otra vez, que el Emperador gobernaba con aprobación divina. Diocleciano pretendió unir al imperio y levantar el ánimo de los romanos con la religión, por eso, el cristianismo era un enemigo y una alternativa peligrosa. Debía ser suprimido (Ver Spielvogel, 2009, Vol I, 168 y ss).