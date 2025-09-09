EDITORIAL
Cuando el Estado no llega
En el sector de María Auxiliadora, la necesidad ha sembrado una semilla de esperanza que debe florecer.
Ante la ausencia de una ayuda estatal que, pese a reiteradas gestiones, nunca llegó, los propios comunitarios han dado un paso al frente para abrir un centro de salud mental.
Trastornos mentales sin tratar y adultos mayores sumidos en el abandono son una realidad cotidiana en ese sector.
Hace un año, la denuncia de Listin Diario logró la apertura de una casa de acogida para envejecientes, un triunfo parcial que demostró que la unión hace la fuerza.
Sin embargo, la herida de la salud mental seguía abierta, supurando dolor y silencio en miles de hogares.
Hoy, esa herida está a punto de cerrarse.
Las Organizaciones Barriales de Don Bosco (Codonbosco), han logrado habilitar un local facilitado por el club deportivo del sector, y han convencido a un equipo de psiquiatras y psicólogos, para que ofrezcan sus servicios de forma voluntaria.
La ayuda profesional está garantizada. La voluntad, sobrada. Lo único que falta… somos nosotros.
El centro está a punto, pero necesita pintura, un aire acondicionado que mitigue el calor y proporcione calma, y muebles básicos para que pacientes y profesionales puedan trabajar con dignidad.
No es un centro de lujo. Es una necesidad de seguridad pública y, sobre todo, de salud comunitaria.
Será un espacio de escucha confidencial, porque a veces, lo que más necesita una persona es ser escuchada por alguien que puede ayudar.
Hacemos un llamado directo a la solidaridad a los empresarios, a los profesionales, a toda la ciudadanía, para completar esta magnífica obra.
Abrimos nuestras páginas para canalizar toda donación, por pequeña que sea, que pueda destinarse a este nuevo centro, ejemplo de solidaridad comunitaria.