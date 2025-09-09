Algo huele mal en SENASA

“Vox Populi, vox Dei”, reza el adagio latino. La voz del pueblo es la voz de Dios, o, lo que es lo mismo: el pueblo no se equivoca. En las semanas anteriores al 07 de julio, los rumores sobre los manejos en SENASA quemaban por lo bajo, como “candelita en basurero”.

El presidente Abinader fue enfático en señalar en La Semanal de ese día que, “SENASA no es un negocio. SENASA es una misión […] una institución pública con un profundo compromiso social dedicada a proteger la salud y la vida de todos los dominicanos”. Más allá del objeto social, la reflexión presidencial englobaba el espíritu de servicio de la institución; la razón de ser de la misma.

Previo a ello, ciudadanos, médicos y políticos opositores cuestionaban su solvencia financiera. Semanas de silencio administrativo por parte de sus incumbentes obligaron al presidente a salir al ruedo y reafirmar el rol social de una ARS que compite en el mercado con otras, más allá de su sostenibilidad financiera.

Aunque “no hay almuerzo gratis en economía”, afirmar que “nunca le faltará cobertura a SENASA […] mientras yo sea presidente”, trajo paz a millones de dominicanos que ven en ese seguro la diferencia entre salud y enfermedad. Hasta ahí, todo bien.

El problema ha venido después, o, mejor dicho, antes. Dos meses después empieza a destaparse lo que, aparentemente, ha venido incubándose desde hace tiempo. El reportaje realizado por la periodista Julissa Céspedes, transmitido por CDN, parece ser la punta del iceberg de una estructura que operaba dentro y fuera de la institución, en perjuicio de sus finanzas y en desmedro de los afiliados.

Si hace meses, los cuestionamientos hacia la institución se enfocaban en el aumento de la cantidad de asegurados, y en cómo podría sostener el incremento de sus costos operativos; las denuncias realizadas (con medios de prueba convincentes) modifican el abordaje del problema, pues, más que un déficit generado por sobreafiliación, aparenta ser por aumentos en los costos operacionales; no por un incremento de solicitudes de servicios por parte de los afiliados, sino por maniobras fraudulentas que aumentaban ficticiamente esos costos.

La sociedad ha sido engañada y el presidente ha sido burlado. Las autorizaciones fuera de procedimiento suponen la existencia de una red amplia y profunda de contubernios, que, necesariamente involucra personal interno, en complicidad con prestadores de servicios de salud.

Fraudes en sistemas de este tipo ha habido y habrá. Los hechos en contra del MEDICAID en Estados Unidos, por ejemplo, están ahí… como también sentencias condenatorias. Porque, en esencia, el problema no es la corrupción, sino la impunidad.

La única manera del gobierno sortear la crisis que se avecina es mostrarse implacable con los responsables, sean quienes sean. El ojo nacional está puesto sobre SENASA, y, como en Dinamarca, todo el mundo anda con la nariz tapada…