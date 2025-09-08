Revisión de redes sociales para visas de estudiantes e intercambio

Si solicita una visa F, M o J, debe conocer los cambios recientes en la política de visas de los EE. UU. sobre redes sociales. Estas medidas forman parte del proceso de verificación para determinar la elegibilidad de entrada al país.

Se solicita a todos los solicitantes de visas de estudiante e intercambio (categorías F, M y J) ajustar la privacidad de sus perfiles de redes sociales a “público”. Esto facilita la revisión y aplica a todos, sin importar nacionalidad.

Además, debe incluir en el formulario DS-160 los identificadores de todas las cuentas usadas en los últimos cinco años. Omitir o falsear información puede causar la denegación de visa e inelegibilidad futura.

Más detalles en: do.usembassy.gov/es.