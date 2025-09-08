El 3 de septiembre de 2025 se conmemoró el 80º aniversario de la victoria del pueblo chino en la Guerra de Resistencia contra la agresión japonesa y la Segunda Guerra Mundial antifascista. Ese día, en la Plaza de Tiananmen de Beijing, se llevó a cabo una solemne ceremonia, con un majestuoso desfile militar, para rendir homenaje ante el mundo a este momento histórico y glorioso. El secretario general del Partido Comunista de China, presidente del Estado y del Comité Militar Central, Xi Jinping, pronunció un importante discurso y pasó revista a las tropas. A esta ceremonia asistieron 61 jefes de Estado y de Gobierno extranjeros, altos representantes de diversos países, líderes de organismos internacionales y exdirigentes políticos.

En su intervención, el presidente Xi afirmó que el propósito de esta conmemoración es recordar la historia, honrar a los héroes, valorar la paz y construir el futuro. Enfatizó que solo cuando las naciones se traten como iguales, vivan en armonía y se apoyen mutuamente, será posible salvaguardar la seguridad común, eliminar las raíces de la guerra y evitar que las tragedias de la historia se repitan. Afirmó con firmeza que la gran revitalización de la nación china es imparable y la noble causa de la paz y el desarrollo de la humanidad sin duda prevalecerá.

La historia no solo conserva el pasado, sino que también ilumina el porvenir. El mundo de hoy atraviesa una era de cambios sin precedentes en un siglo, marcado por crisis convergentes, una recuperación económica global aún frágil y el persistente daño de conductas unilaterales y hegemónicas. Ante el dilema de paz o guerra, diálogo o antagonismo, cooperación o juego de suma cero, la gobernanza internacional se encuentra en una encrucijada decisiva.

China ha dado una respuesta clara: “construir una comunidad con un destino compartido para la humanidad”. Tras lanzar la Iniciativa para el Desarrollo Global, la Iniciativa para la Seguridad Global y la Iniciativa para las Civilizaciones Globales, el presidente Xi ha presentado de forma creativa la Iniciativa para la Gobernanza Global, que promueve la igualdad soberana, el cumplimiento del estado de derecho internacional, el multilateralismo, el enfoque entrado en el pueblo y la orientación hacia las acciones reales, aportando la sabiduría y la fuerza de China para construir un sistema de gobernanza mundial más justo y razonable.

En cuestiones de paz y seguridad, China mantiene el mejor historial entre las grandes potencias. Nunca ha sido la agresora ni ocupado territorio ajeno. Es el único país importante que consagró en su Constitución el camino del desarrollo pacífico y es el Estado miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU que más efectivos de mantenimiento de la paz ha enviado. Por ejemplo, más de 1 100 policías de paz fueron desplegados en Haití, con un costo de ocho vidas sacrificadas. Recientemente, China fundó el Instituto Internacional de Mediación, brindando una nueva plataforma para la resolución pacífica de disputas internacionales.

China seguirá siendo una fuerza de paz, de estabilidad y de progreso para el mundo. Estamos dispuestos, junto a todos los países, incluida la República Dominicana, a defender la justicia global, promover el desarrollo compartido de la humanidad y reafirmar con convicción: “¡La justicia vencerá! ¡La paz vencerá!,y ¡el pueblo vencerá!”

