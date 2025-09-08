El viejo adagio “divide y vencerás” ahora es “finge división y vencerás". Europeos y estadounidenses no están divididos; fingen estarlo para dividirnos a nosotros, quieren vencernos, otra vez.

“Todo es truco, todo es falso”, dice el tango.

Inglaterra, Francia, Holanda y los Estados Unidos marchan juntos hacia Venezuela, esta aventura de saqueo colonialista incluye 10,000 soldados. El presidente Donald Trump dice cosas contradictorias, pero es absolutamente coherente ampliando la guerra eterna.

Europeos y estadounidenses perdieron en Vietnam, Irak, Afganistán, y ante Rusia en Ucrania. Ahora envían tropas a Ucraniapara guerrear con Rusia, usando la historia como guía, podemos imaginar el resultado final.

Francia e Inglaterra, informaron que tendrán sus hospitales “listos para emergencias militares” en marzo. Pronto Podemos tener guerras en Europa, el Medio Oriente y Latinoamérica.

Para volver a los años de grandeza estadounidense que Trump aspira, estamos asistiendo al retorno del Gran Garrote.