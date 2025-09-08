Edad aproximada

Algunas personas están convencidas de que lo viejo es mejor que lo nuevo. Afirman que los aparatos de ahora son más frágiles y complicados, propensos a daños por fluctuaciones eléctricas, menos resistentes a choques y golpes, más costosos de reparar y tienen una vida útil más reducida. Otros creen, por el contrario, que los nuevos artefactos incorporan avances que los más antiguos no poseen, permiten hacer cosas que antes no eran posibles, son más livianos y menos voluminosos, consumen menos energía y ofrecen multiplicidad de funciones.

Esa divergencia tiene cierta similitud con los puntos de vista acerca de las propias personas. Hay quienes consideran que los jóvenes son menos responsables, más inestables y, por ende, menos confiables, en tanto otros entienden que lo mejor que pueden hacer los viejos es quitarse del medio y quedarse en sus casas.

Esa similitud entre aparatos y personas, sin embargo, deja de existir en cuanto a los datos sobre las edades, especialmente en naciones subdesarrolladas. Hay más información a ese respecto sobre las personas que sobre los equipos y maquinarias en uso. Los censos y registros oficiales documentan mejor la edad de las personas y la relacionan con sus lugares de residencia, ocupaciones y demás características relevantes, siendo esos datos vitales para los servicios públicos y los seguros de salud. Pero en lo que a las maquinarias y equipos concierne, cada empresa o individuo puede conocer la edad de los bienes que utiliza, cada empresa o individuo puede conocer la edad de los bienes que utiliza, pero sólo para vehículos y algunas otras clases de activos se dispone de cifras conjuntas. En cuanto a las edificaciones, contamos con datos conjuntos de edades, pero las informaciones en relación con su estado actual son más fragmentarias.

La edad del capital físico de un país afecta sus perspectivas de crecimiento económico, y sobre eso hay menos disparidad de opiniones. La mayoría de los economistas considera que una menor edad promedio del capital permite una mayor productividad, una más fácil incorporación de innovaciones y una superior capacidad para competir en mercados locales y extranjeros.

No debe sorprender, por lo tanto, que en las economías más ricas y desarrolladas la edad promedio del capital sea significativamente más baja que en las economías de países como el nuestro. Si dispusiéramos de informaciones adecuadas respecto de las características y condiciones en las que se encuentran las instalaciones productivas con las que nuestra economía opera, podríamos estimar mejor las inversiones requeridas para su actualización y renovación.