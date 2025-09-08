La cruda realidad carcelaria

El sistema penitenciario evidencia una crisis profunda que vulnera la dignidad humana y contradice cualquier principio de justicia rehabilitadora.

Existen aproximadamente 500 enfermos mentales y decenas con padecimientos terminales hacinados en condiciones infrahumanas.

La proclamada "humanización de las cárceles" se revela , ante esta cruda realidad, como una promesa vacía.

Dos autoridades en la materia , Roberto Santana, asesor penitenciario del Poder Ejecutivo, y Rodolfo Valentín, director de la Defensoría Pública, han expuesto francamente la magnitud de esta crisis.

Confirman así la existencia de un sistema con graves señales de colapso, caracterizado por hacinamiento, insalubridad, maltratos y alimentación deficiente .

Los internos con enfermedades mentales y terminales representan la faceta más cruel de esta crisis.

Muchos de estos individuos, incapaces de ser condenados judicialmente pero tampoco liberados, languidecen en un limbo legal que perpetúa su sufrimiento.

Urge, por tanto, implementar alternativas eficaces, humanas y justas, como indultos o medidas sustitutivas para ancianos y enfermos terminales identificados.

Este hacinamiento convierte las celdas en "tierra de nadie", donde internos duermen en pasillos, letrinas o junto a desechos, incrementando el riesgo de enfermedades infecciosas.

La Defensoría Pública ha documentado tratos inhumanos y degradantes, como el de las celdas de castigo diseñadas

para una persona y ocupadas hasta por

cinco, sin ventilación, agua potable o luz natural .

Dentro del alto porcentaje de presos preventivos (63.18%) ,muchos

llevan hasta 20 años esperando juicio, lo que constituye una negación flagrante de justicia.

En pocas palabras , la crisis carcelaria dominicana es una bomba de tiempo y urge actuar con prontitud para evitar que explote.