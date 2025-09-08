El BC debe inyectar dólares

prima del dólar se ha disparado. De 59 estaba al iniciar julio a 64 el pasado viernes. He querido escribir sobre este tema sin ser economista porque considero no hay otro más importante para el gobierno y para esta nación que cuidar con celo la estabilidad macroeconómica de RD y su paz social, la que en los últimos 21 años ha descansado en una política de depreciación lenta y controlada que ha dirigido con gran éxito el gobernador BC Héctor Valdez.

La economía RD está dolarizada en los hechos, porque los precios de todo lo que consumimos se calculan en dólares. Un alza brusca del dólar tendrá impacto muy negativo en todo e impedirá que tasas de interés bancario puedan bajar, lo que es o debe ser una meta fundamental para reactivar nuestra economía y la inversión privada en distintos sectores.

La discusión de si conviene a la economía RD ser más flexible en tema de depreciación de la moneda nacional, para incentivar turismo, zonas francas y exportaciones, no es nueva. Ocurrió en el pasado, cuando se entendió que era “saludable” un deslizamiento de la prima. Los efectos no los voy a citar en este artículo, pero debe dejarnos claro que nos debe de servir de lección histórica: Nunca olvidar.

Algunos economistas importantes han dicho el Presidente, en ausencia de reforma fiscal, deberá escoger entre devaluación del peso o menos crecimiento económico de lo estimado para este año. Si esa es la disyuntiva actual, resulta un mal menor que crezcamos menos este año, que permitir o tolerar un cambio brusco en la tasa del dólar. El Banco Central tiene reservas suficientes para intervenir el mercado e inyectar dólares para frenar la escalada alcista, que serviría, de dejarse continuar, para abrir espacio que aprovecharían especuladores y crearía nerviosismo en ahorro nacional que querría cambiarse a dólares.

Las remesas han aumentado, el turismo está en su nivel más alto, las exportaciones también. No dejemos que la prima se “aloque”. Estamos a tiempo y confiamos en que el gobernador del BC, como lo ha hecho en coyunturas similares, tome las medidas que haya que tomar. No hay nada, repito, más importante que actuar sobre este tema.