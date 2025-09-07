Vivir es andanza sin fin entre deterioros y eclosiones

La interrelación entre decadencia y promesa ha sido, a lo largo de la historia, el signo de las juventudes. Estas se colocan en el hálito ensoñado del tiempo por venir. Se conciben, cuando las juventudes jóvenes son, como los motores que conducen a un tiempo mejor.

Todo el mundo sueña de joven. Y es hermoso verlos soñar. Cuando la juventud no sueña es porque el ideal de futuro ha sido cancerado, contaminado por gérmenes y gusanos. Para muchos, no termina de fraguar en amaneceres aún desconocidos.

La decadencia nace de esa complacencia extrema con los tiempos que se experimentan, con la herencia recibida, de ahí que el ímpetu y propósito mayor que los impulsan y nutren sean como decir Esto hay que conservarlo. Orfandad de los destellos.

Sin embargo, no todas las personas, incluyendo aquellas a quienes los territorios hermanaron, viven la misma vida ni tienen la misma historia; tampoco orígenes iguales y, mucho menos, sentimientos similares ante lo que a diario experimentan.

Hay quienes el sortilegio indescifrable de los pasos y los pasados ha hecho andar sobre las cosas como quienes navegan sobre aguas de su exclusiva pertenencia. Otros, en cambio, lo hacen sintiendo que en las mismas corrientes se ahogan y sucumben.

Desde joven esa interrelación me dijo Conóceme, Debes saber de mis razones, orígenes, del destino que apetezco.

En un poema la dejé petrificada diciendo “Las cosas se deterioran | despacio como la muerte”.

Veintidós años tenía entonces cuando escribí esos dos versos que, creando un símil entre deterioro y muerte, afirmaba la vida que entonces concebía: una esperanza radiante; fuerza bullente de las emersiones y las eclosiones. Lejos de los ocasos. Naturalmente, yo era joven.

Pero los ocasos son órganos biológicos: ovan, germinan, desarrollan, crecen y mueren.

Al menos eso parecía y así se entendió durante mucho tiempo.

Hoy, con los años cayendo como ráfagas salobres pletóricas de sarcasmos, miro y veo la imposible realidad de los opuestos. Digo, las cosas que se unifican, se entretejen, siendo, presuntamente, diferentes.

Por ello, ante el deterioro, otras cosas emergen. Lo expresé, en el mismo verso, diciendo “Y otras se hacen azules, se agrupan, caminan juntas”.

En el fondo, parafraseaba a Martí, desde su percepción y postulado sobre la realidad de una América Latina cuyo tiempo recorría los eslabones desde la ebullición a la aspirada condensación de sus “elementos unidos”.

Hay, en cada uno de esos momentos, una razón, una causa, una universalidad que los gesta, nutre e impulsa.

Y aunque uno presupone la muerte del otro, siempre terminan siendo los extremos de lo mismo: el uróboros en su viaje sin fin desde su boca a su cola, pasando por sus intestinos; la grafía imponente del eterno retorno, el rostro simple y termiante de la idea de ciclo.

Quienes inician un camino recorren vías recordadas y desconocidas aspirando alcanzar sus destinos. Esos espacios de los arribos suyos. Sin embargo, al llegar a ellos han de iniciar otros recorridos.

Es así como se anda sobre la vida. De ilusiones logradas e ilusiones perdidas. Al final, lo importante es el saldo que arrojan y se atesora como experiencia de vida: cuánto queda en el balance entre deterioros y eclosiones.

Para los envejecientes, durante mucho tiempo de la historia resultó difícil pensar en crecimientos, floraciones y fructificaciones con cada año ganado. La vejez se interpretó como la más evidente manifestación de los deterioros.

Shakespeare, en “Romeo y Julieta” planteó esta diferencia contraponiendo la enérgica agilidad de respuesta a los reclamos de la vida enamorada vs la marcha pesada e ineficiente de la vejez mensajera. Una conflictuada interrelación entre aspiración, posibilidad y capacidad. Entre emociones y huesos.

Los avances registrados en las ciencias, el incremento incesante de los saberes que estas alcanzan y aportan cada día, incluyendo su aplicación en las prácticas médicas, terapias, químicas y farmacología, estrechan la vigencia de esa antigua creencia y realidad. Hacen la contradicción más corta.

La sociedad actual ha ampliado el espacio entre deterioro y eclosiones. No ha hecho que lo emergente sea perenne, es verdad, aunque sí que el deterioro sea, en abundantes aspectos —incluyendo la vida y calidad de vida humanas— más fugaz, menos obnubilante, menos obstructivo, menos extendido y menos permanente. El tiempo de la vejez se ha reducido significativamente.

Así, energía y vejez han reducido sus distancias. La capacidad ha perdido territorio en lo que antes se creía su espacio predilecto: la predestinada obstinación de la obsolescencia.