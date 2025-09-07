Verdades a medias

Durante un programa difundido el pasado martes, por radio y televisión, el director del INDHRI, Olmedo Caba, mezcló mentiras con verdades sobre el proyecto Monte Grande. Es cierto que el embalse fue inaugurado y que eso ayuda a que el desbordamiento del Yaque del Sur sea menos dañino.

Pero no es verdad que las obras colaterales necesarias para reducir los efectos de las riadas hayan sido concluidas. Los canales que llevarán el agua a más de 700 mil tareas improductivas no se han licitado.

Tampoco se han instalado los aditamentos que conducirán el agua hasta el acueducto regional ASURO y menos equipos que van a generar los 12 megas de energía. Eso es lo que hará real el proyecto Monte Grande, el embalse es solo una parte, y muy importante, pero por si solo no lo hace funcional. Es cierto que se construyó el centro poblado donde residen unas 390 familias. Pero no se ha cumplido con la promesa de entregar la tierra que servirán para el sustento de estos.

Se han entregado 55 títulos de apenas 10 tareas, que no son suficientes. Tampoco tienen allí todos los servicios prometidos. Algunos edificios no han sido concluidos. Sobre las obras complementarias, el presidente Abinader anunció que serían licitadas en enero del 2024. Un año y ocho meses después, en la rueda de prensa del pasado lunes 11 de agosto, volvió a reiterar la necesidad de esas obras. Hasta el día de hoy, no hemos visto la convocatoria a licitación publicada, como manda la ley, en ningún diario de circulación nacional. No restamos importancia a los anuncios del pasado martes hechos por el director del INDRHI, pero quisiéramos que se basara acciones concretas y hechos reales. Que se admitan las fallas y se reivindiquen las cosas verificables. Eso le daría más credibilidad. No es cierto que haya canales que vayan desde el embalse a irrigar 300 mil tareas, como anunciara el funcionario. La confusión puede envolver a muchos durante unas horas, incluso por un tiempo, pero no va a durar mucho tiempo. Insisto en que MONTE GRANDE es un TODO, un proyecto que sin los aspectos faltantes no va a cumplir el cometido para el que fue concebido. Por eso confiamos en que MUY PRONTO el presidente Abinader llamará a licitación, para completar las obras que harán que esta obra, bautizada como EL METRO DEL SUR, sea una realidad. La verdad, siempre sale a flote.