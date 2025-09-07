para no reír
La tercera piedra
Creo que todos hemos tropezado alguna vez en nuestra vida con una piedra, incluso hasta una segunda, pero creo que tropezar una tercera ocasión con la misma piedra ya no es descuido, es decisión.
Como jóvenes (particularmente), estamos sobre un camino de muchas curvas, escaleras, puentes de madera dañada, piedras y un sinnúmero de obstáculos para lograr nuestro propósito, sin importar cual sea o cuán exitoso lo vean los demás.
Esto nos reta a ser más cuidadosos con nuestro andar, a ojos abiertos y manos agarradas para no caer. Si así sucede también estamos dispuestos a levantarnos y seguir con la frente en alto.
Sin embargo, esa juventud e inexperiencia que nos acompaña no puede ni debe servirnos de excusa para caminar en círculo y siempre caer con la misma piedra, una y otra vez.
Quizás la primera vez encontraremos algún tronco del cual sostenernos y levantarnos, en una segunda puede que haya una rama o mano amiga que se extienda para pararnos, limpiarnos el polvo y servir como voz de aliento para no desfallecer antes de lograr nuestra meta.
Para una tercera, puede que el sol haya disecado el tronco y ya no tenga fuerza, la rama se haya caído y la mano amiga siguiera avanzando, como también debiste hacer tú, en lugar de seguir caminando en círculo, tropezando, creyendo falsamente que alguien estaría ahí para ti.
No, no estoy poniendo de lado la ayuda. Es que viene acompañada de la que nos damos nosotros mismos, cuidadosos para no caernos de nuevo, con algo que ya era conocido y que con antelación pudimos mover a un lado y ser precavidos.
No se puede dar por sentado que los demás siempre estarán ahí para ayudarnos con la misma piedra, porque como en la naturaleza que las ramas se secan, en la vida la gente se cansa y no estará para la tercera piedra.