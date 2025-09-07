La eficacia de los derechos fundamentales: retos del constitucionalismo dominicano

Nuestro acercamiento formal a los derechos fundamentales comenzó en 2003, en el marco del Doctorado Interdepartamental en Derechos Fundamentales en la Democracia Contemporánea, impartido por la Universidad Complutense de Madrid, que exigía, como requisito para la obtención del Diploma de Estudios Avanzados (DEA), la elaboración de una tesina, paso previo a la tesis doctoral.

En ese contexto, en 2006 abordé el tema “La acción de amparo y la urgencia de su incorporación al ordenamiento jurídico dominicano”, figura que no estaba prevista en la legislación positiva doméstica, aunque sí era reconocida en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José, 1969). Sin embargo, al no existir un procedimiento que la desarrollara en el plano nacional, se negaba la referida acción.

No fue sino a partir del 24 de febrero de 1999 que se admitió la acción de amparo vía pretoriana mediante la sentencia del caso Productos Avon, S.A., al declarar que el recurso de amparo previsto en el artículo 25.1 de la Convención Americana se había convertido en institución de derecho positivo dominicano desde su aprobación mediante la Resolución Núm. 739 del 25 de diciembre de 1977, por la cual nuestro país se adhirió a la referida convención.

Esa sentencia adoptó un procedimiento muy parecido al referimiento por la urgencia que también regula e implica el amparo. No fue sino hasta la Ley Núm. 437-06, del 30 de noviembre de 2006, que se instituyó legal y formalmente el denominado “Recurso de Amparo”.

Cabe precisar que, conceptualmente y desde su inicio, debió llamarse “Acción de Amparo”, pues la denominación de “recurso” resultaba inexacta frente a su naturaleza autónoma y actoral. Recuerdo que, al presentar mi tesina ante el jurado de Madrid, la pregunta no se hizo esperar: ¿el amparo es una acción o un recurso? La respuesta validó la calificación que defendí. Este yerro quedó subsanado en la Ley Núm. 137-11 Orgánica del Tribunal Constitucional y de los procedimientos constitucionales, del 15 de junio de 2011, que la denomina y refiere veintiocho (28) veces como acción de amparo.

En 2007, realizando estudios en la Universidad de Costa Rica y explorando la constitucionalización del derecho penal y su relación con los derechos fundamentales, me aproximé aún más al pensamiento de juristas como Norberto Bobbio y Luigi Ferrajoli, referentes de la teoría contemporánea de los derechos humanos.

Bobbio, fallecido en 2004, nos enseñó que el verdadero problema de los derechos no radica en su fundamentación filosófica, sino en su eficacia práctica. Su pensamiento fue difundido en el ámbito hispano por Gregorio Peces-Barba y mantiene plena vigencia: de poco sirve proclamar derechos si no existen mecanismos que los protejan efectivamente. Lo crucial, nos recuerda Bobbio, no es “proclamar”, sino “garantizar”.

Aunque Bobbio se centró en los derechos humanos, sus reflexiones se aplican también a los derechos fundamentales, entendidos como límites al poder político y pilares de la democracia. Para él, la igualdad en el acceso a los derechos es fruto de un proceso histórico que elimina discriminaciones por sexo, raza o religión.

En República Dominicana, esta diferencia es clave: los derechos humanos son universales y pertenecen a toda persona por naturaleza, reconocidos en el ámbito internacional; en cambio, los derechos fundamentales son los que la Constitución dominicana reconoce y protege, lo que les otorga un carácter nacional y mecanismos propios de defensa dentro del ordenamiento jurídico.

De ahí la importancia de la Constitución del año 2010, que marcó un antes y un después al ampliar y consolidar el catálogo de derechos fundamentales, al tiempo que reconoció a los derechos humanos previstos en instrumentos internacionales (tratados y convenciones) jerarquía constitucional. Asimismo, introdujo el método de interpretación pro homine, orientado a favorecer siempre la protección más amplia de la persona.

Esta Constitución además introdujo una serie de cambios importantes en relación con el reconocimiento de los derechos fundamentales, tales como:

a. Mecanismos de protección: tutela judicial efectiva, debido proceso, hábeas data, hábeas corpus y acción de amparo.

b. Apertura al derecho internacional: ampliando el catálogo de tratados internacionales que también se convierten en parámetros interpretativos.

c. Definición del Estado: la República Dominicana se reconoce como Estado Social, Democrático y de Derecho. Hay que destacar que el vocablo “social” transforma completamente la naturaleza del Estado dominicano desde la primera Constitución de la República.

d. Control concentrado: establecido inicialmente en la Constitución del año 1994, que otorgó la competencia a la Suprema Corte de Justicia; en la Constitución del año 2010, al crearse el Tribunal Constitucional, se le otorgó esta competencia exclusiva, generando incluso debates sobre la interacción con el control difuso que corresponde a todos los tribunales.

La nueva Constitución del año 2010, en relación con el hábeas corpus, que había sido reconocido legalmente mediante la Ley 5353 de 1914, le confirió rango constitucional, aunque su regulación no se desarrolló en la Ley Núm. 137-11 Orgánica del Tribunal Constitucional y de los procedimientos constitucionales, quedando dentro del espectro del Código Procesal Penal vigente desde 2004.

La reforma del 2010 trasladó los derechos fundamentales al centro del sistema jurídico, convirtiendo conceptos abstractos en herramientas al alcance de cualquier ciudadano. Aun así, persiste un reto señalado por Ferrajoli: el reconocimiento formal no basta; se requiere efectividad real. Un Estado de derecho solo se legitima cuando impone límites claros al poder y establece mecanismos concretos de protección; por ello, se dice que los derechos valen lo que valen sus garantías.

En la práctica dominicana, persisten resistencias autoritarias, formalismos procesales y decisiones judiciales que tensionan derechos fundamentales como la defensa y la igualdad procesal. En el ámbito civil, se observa un uso excesivo de la acumulación de medidas para ser resueltas junto con el fondo, lo que limita significativamente el debido proceso y las garantías mínimas de los reclamantes.

En el ámbito penal, las medidas de coerción suelen anticipar juicios, afectando directamente la libertad y vulnerando la presunción de inocencia, muchas veces desacreditada en un circo mediático. La extinción del proceso por la duración máxima del mismo deja desprotegida a las víctimas, situación que se agrava en el 90% de los casos que no han declarado su extinción en los tribunales inferiores y que podrían ser declarados extinguidos en la Cámara Penal o reunida de la Suprema Corte de Justicia.

Pese a estas particularidades, el marco constitucional de 2010 es sólido. El desafío actual no es “seguir proclamando derechos”, sino hacerlos efectivos en la vida cotidiana. Como nos recordó Bobbio, el derecho más urgente no es el de ser reconocido, sino el de ser protegido. La Constitución vigente nos dio las herramientas; la responsabilidad de usarlas y de fomentar una cultura de respeto recae tanto en las instituciones como en la ciudadanía. Solo mediante este compromiso compartido la República Dominicana alcanzará una verdadera madurez jurídico-democrática.