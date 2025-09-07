Cruzando por bosques sagrados

En estos meses de calor, la mente se nubla. O se aclara. O cuestiona nuestro origen, o el destino, o el saber si tenemos o no la tan cacareada identidad que debiera distinguirnos. Qué es la identidad, sin reducirla a un concepto que siempre pongo en duda, no por su manoseo político, sino porque divide al ser humano, traza fronteras o enarbola ritos celestiales que muchos no comprenden.

Algo parecido aparece ante el contenido de las letras de los himnos nacionales. Casi todas son épicas, celebran victorias armadas, o recuerdan episodios de un pasado efímero. Celebran batallas con muertos, heridos, legiones, pobres, abandonados a su suerte, afectados de una u otra forma. Letras de ese tipo todavía hoy se mantienen con sus letras fuera de contexto. Confieso mis lagunas culturales: no conozco letras que hablen de armonía, convivencia, lucha por la vida, vivencias, paz, educación o formación social alejadas de armas de fuego. Invocan al combate, sugieren al ser humano dejarlo todo en manos de un nacionalismo rimbombante que se inculca como bueno y válido de generación en generación. Sueño con cielos abiertos y banderas hermanadas, pero nunca he visto tanta doblez como en las letras de los himnos. Parece como si lo único que merece exaltación de un país son los combates, las victorias, las conquistas, la esclavitud o la “muerte al invasor”. Lo peor sucede cuando se enseña que ese tipo de canto responde a la “identidad nacional”, a la formación de una “conciencia ciudadana”. Eso ha hecho posible que muchos ciudadanos respiren con aire marcial; miren al cielo como si este fuera capaz de caer sobre un enemigo imaginario, mientas una palma de sus manos se coloca al nivel del corazón para salvar la humanidad de un derrumbe inevitable. La historia del mundo no es otra que la historia de las guerras. Y esa historia dudosa moralidad en las gentes que no saben que detrás de esas batallas se encuentra la ineludible sombra de la muerte. “Morir o vivir”, “paz a cambio de victoria o conquista”, “destrucción gratuita para convertirnos en portavoces del fuego cruzado, de saqueo y, como dijo un colega, : mentir, porque la mentira repetida mil veces se parece a una verdad. Además, las guerras sirven de “botín para la tropa vencedora”. No son ni santas ni sagradas. Solo existen sobre ellas eufemismos gratuitos. En otras épocas, los himnos se escribían con afán mediático. Compositores y letristas intentaban llamar la atención sobre un hecho de relevancia, sin obviar el toque ideológico que permeaba en esas prédicas.

Hoy reconozco que muchos himnos permanecen con sus letras intactas. Y aunque sus partituras musicales cambian de tonos o formas, nunca tocan fondo. El mensaje para decretar una victoria o un hipotético triunfo sobre la naturaleza humana sigue en plena vigencia.

Ningún pueblo ha quedado ileso de sus guerras o luchas intestinas. Los himnos que sirvieron una vez para exaltar la gloria de antepasados combatientes hoy se mantienen como alertando de un peligro del pasado que solo existe en sueños de redención.

Gentes bien intencionadas buscan acordes novedosos, escenarios variopintos y reactualizan las esquelas mortuorias de los caídos ayer, olvidados o manipulados por la historia.

No persigo demonizar. Ni reescribir nuevas letras para los himnos. Vivimos de la guerra. Nunca se terminan. Ni se terminarán. Cuando finalizan unas, comienzan otras. Traen muertes, exterminio y, lo que es peor, nos lavan el cerebro. Hacen creer en una especie de salvación que nunca llega porque los himnos solo invocan a la guerra. El ser de carne y hueso es de naturaleza violenta.

No estoy en contra de los himnos, ni tampoco de banderas. Pero soy enemigo de guerras y muertes. Hoy se libran otras batallas mas importantes, batallas que pudieran tener sus propios himnos, no precisamente “musicales”.

José María Cabral nos acaba de regalar su documental “La 42”. A Cabral lo conozco por sus obras. Siempre veo su trabajo y lo sigo porque con lo que hace tal vez no mueva la bolita del mundo, pero tampoco vive fuera de ella. No intimamos. Le he criticado algunas de sus películas y le he elogiado otras, lo sigo por interés profesional.

Siempre escucha mis comentarios con interés. Se ha ganado mi respeto como cineasta y como persona. Me importa lo que hace porque pone una dosis de pasión en cada obra, y también coraje. Sabe arriesgarse y nunca deja nada a medias. Lo que inicia, lo termina. Cuando se propone algo, lo cumple.

Escribo esto porque asistí a su convocatoria para frenar los intentos de eliminar una parte del Jardín Botánico para “descongestionar el tránsito vehicular”.

Esa mañana no observé personas quemando gomas, ni armas de fuego, ni policías dando golpes. Allí se congregó un cúmulo de ciudadanos dolientes.

No fui a hacer “bulto” ni a solidarizarme con determinada causa. Asistí por mi propia voluntad. Daba vueltas y caminaba a paso lento. Tampoco sugerí cumplir una convocatoria, ni mostrar solidaridad. Lo hice en representación de mis compañeros del periódico que también piensan y escriben con criterio propio.

Si alguien no tiene la culpa del caos vehicular que sufre el país es precisamente él.

No comulgo con Dios ni con el diablo. Nadie me ha visto figurear en manifestaciones públicas. Ni en la Plaza de la Bandera, ni ante el Congreso Nacional. Los voceros y bocinas solo aplauden o defienden según les dicta el pedacito de conciencia que les queda.

Es triste ser testigo de miradas “ocurrentes”, semejantes a la entrada de serpientes en el hogar de plantas, flores, árboles y helechos, incluyendo sus aceras.