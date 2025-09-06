Elogio a la locura

Cuando hurgamos la historia encontramos personajes que enloquecieron en el ejercicio del poder, como el emperador romano Calígula que llegó hasta a designar su caballo preferido “Incitatus”, como cónsul y sacerdote.

Al leer la obra “Calígula: el Emperador loco de Roma” del historiador Stephen Dando-Collins, encontramos un análisis del estado mental del personaje. Cuando traza su retrato vamos descubriendo como el efecto del poder puede obnubilar a una persona y desquiciarlo. Tanto cuando se tiene y peor cuando se pierde. Aunque en el caso particular de Calígula, ya venía dando señales de locura desde mucho antes de asumir como emperador.

Otro hecho insólito, entre los abundantes que registra la historia, fue cuando Calígula, famoso por sus orgías salvajes, se hizo tristemente célebre “por capitanear al menos a 250,000 soldados en una campaña contra Britania que acabó con la orden aparentemente absurda de recoger conchas en la costa francesa como trofeos de guerra”.

Entre esos devaneos mentales del emperador, los historiadores han documentado centenares de episodios como pruebas de su locura. Pero un episodio en especial fue, tal y como el legendario intento del rey Canuto de detener las olas, Calígula no se quedó atrás y trató de detener las olas en las playas francesas, ambos hechos calificados como unas de las grandes locuras de la historia de la humanidad.

El rey Canuto el Grande (995-1035 d.C), señor de Inglaterra, Dinamarca, Noruega y Escocia, dio la orden al mar de que las olas no lo tocasen para demostrarles a sus cortesanos que era todopoderoso. Al ver que no podía hacerlo se dio cuenta de su estado mental.

Esta alucinante historia cuenta que el rey Canuto congregó a sus cortesanos en la playa, a los pies de su castillo. Pidió que le llevaran el trono y lo situaran en la orilla. Todos entendían que era otra locura de las del rey, quien ya se autodenominaba “Gran rey Canuto, que gobierna nuestra tierra, a quien el sol, la luna y las estrellas obedecen”. Pero éste, imperturbable, alzó una mano y dirigiéndose con voz alta al océano le dijo:

“Eres parte de mi dominio, y has de saber que el suelo en que se encuentra mi trono me pertenece, y todavía no se ha oído hablar de nadie que haya desobedecido mis órdenes impunemente. Por ello te ordeno que no crezcas, ni invadas mi tierra, ni mucho menos oses humedecer las ropas o el cuerpo de tu señor”.

Desde luego, quedó bañado por las aguas, que no le hicieron caso, y ya cuando casi se ahoga el monarca se retiró.

En estos días estuve releyendo también “La locura en el poder” de Vivian Green, otro libro interesante sobre la locura en la historia, al sumergirnos en un apasionante recorrido por las desquiciadas vidas de los más célebres monarcas y dictadores locos.

Lo más interesante es conocer como estos personajes terminaban sus vidas, luego de sus maldades y perversidades: “sus iniquidades siempre se le revertían como un axioma de vida”.