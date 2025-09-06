Mi primo Fausto Efraín (Jovito), inolvidable

II

En la anterior entrega figura la primera parte que se refiere al tiempo en que ingresara en el año 1954 a la oficina de abogados fundada por mi padre en 1901, en la cual estaba ya mi inolvidable primo hermano Fausto Efraín Rosario Castillo (Jovito).

Dejé para hoy un recuerdo, pero del año 1952, cuando acababa de pasar del segundo al tercer año en la Facultad de Derecho en la Universidad de Santo Domingo.

Un día bajaba de una guagua de las que hacían el viaje a Santo Domingo, tres en total, con sus asientos en tablillas y forradas de zinc, la de Fellito Pimentel, y al bajar frente al parque, aún con su hermoso robledal, mi querido primo estaba sentado en un banco y me hacía señal a distancia para que me acercara.

Fui jubiloso a abrazarle y contarle cómo me había ido en los exámenes y las ocurrencias de éstos y no me dejó terminar el relato que le hacía del examen en Derecho Internacional Público ante el profesor titular Manuel Arturo Peña Batlle, el Padre Robles Toledano, Vicerrector de la Universidad y Ambrosio Álvarez, y me dijo: “Deja para después eso, porque te tengo una sorpresa no muy agradable: Según Américo me dijo, conseguiste que tu nombre se transfiriera en el Servicio Militar Obligatorio a Macorís y debo decir que recibí una comunicación que me imagino será igual a la tuya, en la que se nos dice que deberemos participar en un desfile militar que tiene este “marchante” (señalando muy disimuladamente el busto de Trujillo, que estaba en el centro del parque); imagínate, a mi edad yo lo hice, pero ya no estoy en condiciones de participar en desfiles y esos esfuerzos físicos superiores; pero tengo el pálpito que hay algo raro en la convocatoria porque son muchos los abogados de aquí, médicos y representativos importantes, incluso ese muchacho tan simpático que se ha graduado en estos tiempos, hijo del Senador Castellanos, que están en la lista.”

Prosiguió la advertencia: “Creo que te debo aconsejar, ten mucho cuidado con los comentarios que puedas hacer sobre esto, porque van a venir sabuesos infiltrados y se montarán en la guagua y los camiones donde nos manden.”

Efectivamente, vinimos muchos junto a los laboriosos muchachos de los barrios y estudiantes y resultaba interesante el contraste de su ánimo con esa clase profesional que venía a tal prueba, consistente en participar en ese desfile militar en ocasión de la Juramentación del Presidente Héctor B. Trujillo y que tendríamos la visita del Presidente de Nicaragua, Anastasio Somoza.

El primo, que tenía una enorme serenidad, mucho valor y prudencia, terminó diciéndome: “Ten cuidado, que éste es un régimen sumamente peligroso. No participo en ninguna actividad ni voy a cargo público y me trago mis opiniones, como una forma segura de sobrevivir.”

Vinimos en cuatro camiones de los llamados Catarey desde San Francisco directamente a Ciudad Nueva, donde estaba la Intendencia del Ejército. Ahí se nos dio uniforme y a cada quien un fusil Mauser, naturalmente desarmado.

¿Dónde nos trasladaron? A la flamante y pendiente de ser inaugurada Penitenciaria de La Victoria. Llegamos, y en la noche ocurrió algo significativo y preocupante: Supuestamente en el área donde estaban las celdas colectivas en que nos alojaron no había agua, porque se había interrumpido el servicio y, desde luego, tampoco posibilidades sanitarias de aseo y funciones y eso trajo, sobre todo en los conscriptos de Macorís, una especie de actitud rebelde y medio de protesta. Tenían que ser los de Macorís!

Pensé entonces en lo que me había dicho el primo en el parque acerca de los sabuesos posibles. Había llegado allí alguien que no era oriundo de Macorís que le llamaban Colás, con quien durante el viaje en el camión Catarey se mostró feliz y simpático comentando la vicisitud por la que pasábamos. En cambio, en la noche, cuando sobrevino el problema del agua y los servicios sanitarios, el hombre se transformó y pasó a manifestarse con mucho desagrado y enojo y propiamente lo que quería era concitar a los demás a ese tipo de actitud y averiguar cuáles sí y cuáles no estaban resabiando.

En fin, llegamos frente a Guibia a ocupar el lugar que nos correspondía en el desfile militar híbrido de soldados y conscriptos; por cierto tuvimos que pasar por una experiencia tristísima porque estábamos viendo unas maniobras militares, consistente en ataques de aviones a un viejo barco propuesto como objetivo, y uno de los aviones explotó y después supimos que el cohete que tenía en su fuselaje el P51 se había trabado. Se trataba del oficial piloto Dávila Quezada, que tenía fama de experto.

Pasamos sobre la una de la tarde frente a lo que era la sede del Partido Dominicano junto al Obelisco y daba pena ver entre los abogados y médicos ya de edad cercana a los 40 cómo estaban a punto de desmayarse.

Ahí estaba Trujillo y su presidente invitado. Los consejos del primo hermano siempre los tuve en cuenta y me llamaba la atención cuando éramos ya compañeros de oficina: “Recuérdate que tú eres hijo de Pelegrín Castillo, y muy elocuente; esa elocuencia te puede ayudar a permanecer más o menos seguro, pero olvídate, te van a sacar de la tribuna penal y tendrás que pasar a la tribuna política. Que Dios te ampare”.

Camino al final lo recuerdo.