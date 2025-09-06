Cuando el poder no basta: inteligencia emocional en puestos directivos

Dirigir no es solo saber de números, estrategias o juntas de resultados. Dirigir es, sobre todo, saber de la gente. Y en ese terreno, la inteligencia emocional no es un lujo blando: es una necesidad urgente. Lo digo con todo el cariño… y con años escuchando a colaboradores decir “mi jefe sabe de todo, menos de gente”.

He visto directivos con maestrías brillantes, pero que no saben pedir disculpas. Gerentes que planifican con precisión implacable, pero no pueden mirar a los ojos cuando alguien está agotado. Personas muy capaces en la cabeza, pero con el corazón en piloto automático.

La inteligencia emocional no es andar de buen humor ni repartir motivación como si fuera café (y tanto que me gusta el café). Es reconocer lo que uno siente sin esconderlo bajo una agenda. Es sostener conversaciones difíciles sin usar la voz como espada acuchillándote la espalda. Es ver al equipo más allá del rol: como personas que también dudan, se frustran y buscan sentido… propósito.

Un líder emocionalmente desconectado puede ser funcional, sí… pero deja un rastro de tensión, rotación y desgaste que tarde o temprano le pasa factura a la cultura organizacional. En cambio, cuando un líder es emocionalmente consciente, su sola presencia transmite seguridad. Su tono te da calma y su escucha, transforma.

Y esto no se trata de ser perfecto. Se trata de ser humano. De tener el coraje de liderar con la cabeza sin apagar el corazón. Porque el liderazgo no es solo toma de decisiones; es toma de consciencia.

Quien dirige con inteligencia emocional no controla personas, sino que inspira movimiento y transformación. No solo gestiona, sino que acompaña. No busca tener siempre la razón, sino construir vínculos que resistan la verdad y el hecho de saber cuándo se está equivocado.

¿Y sabes qué? Se nota. Se nota cuando un equipo está liderado con empatía. Hay más oxígeno, la energía es diferente, más creatividad, más compromiso. Porque nadie florece en un ambiente de miedo, pero todos crecen donde se sienten vistos.

Así que, si estás en un puesto directivo, no temas mirarte por dentro. Tus emociones no son debilidad, son brújula que te dejarán saber dónde estás y qué te hace falta. Y tu equipo no necesita perfección, necesita presencia.

Porque al final, liderar bien no es saberlo todo. Es tener la humildad de aprender cada día… incluso de uno mismo.

La autora es psicóloga organizacional y docente universitaria