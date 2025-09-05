El sobador del Santísimo

En una institución de prestigio, con diversas fuentes de ingreso, corrió el rumor de un inminente cambio de asesores en el consejo directivo. No era asunto menor: la posible merma de algunos bolsillos puso nerviosos incluso a los menos fervorosos, que de pronto buscaron apoyo celestial. Entre ellos destacó un personaje singular, poco dado a misa. Acudía lo justo para sostener apariencia de feligrés. Pero, al sentirse amenazado aquel caudal institucional, se mostró súbitamente devoto y eligió el remedio que juzgó más eficaz: una visita apresurada al Santísimo.

La escena tuvo algo de sátira. Con gesto solemne entró en la capilla; ya ante el sagrario, lo abrazó con ambas manos y, aferrado con aire de urgencia, empezó a frotarlo con insistencia, como si en ese roce residiera la llave del porvenir económico. No era adoración serena ni oración silenciosa, sino una mezcla torpe de superstición y cálculo. Quienes lo vieron contuvieron la risa: parecía más un inversionista aferrado a su última acción que un penitente en busca de misericordia.

La ironía lo delató. No llegó con corazón contrito ni plegarias por los necesitados, sino con la ansiedad de quien teme perder privilegios. Su gesto, risible, dejó sin embargo una lección sobria: cuando la devoción se usa como amuleto para blindar intereses, el ridículo termina imponiéndose sobre la fe, y hasta el Santísimo queda como testigo involuntario de un negocio mal calculado. La piedad, despojada de verdad, se vuelve utilería; la religión, excusa; y la conciencia, contabilidad. Tal vez la única oración válida hubiera sido renunciar. Porque la fe no se negocia: o transforma la vida, o se vacía, en puro trámite.