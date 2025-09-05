El Salto de la Pulga

1 Los franceses financiarán 85% del monorriel capitalino. ¿Y de dónde saldrán los RD$13 mil millones que costarán las expropiaciones de terrenos y edificaciones?

2 Al término de los días que la misión del FMI permanecerá aquí, vendrán las condicionantes exigencias formales, con medidas restrictivas. ¿Se acabó la fiesta?

3 En figuras inocultablemente danilistas, ha caído como plomo la negociación de Maxi, el cuñado, con el Ministerio Público. ¿Por qué será?

4 Parte del pueblo aplaude el acuerdo, pero otros lo consideran “un monumento a la impunidad”, al sustituir un juicio público y contradictorio.

5 Dos diputados peledeístas lanzaron un chiste antológico: “Montilla abusó de la confianza de Danilo”. ¿Ajá? ¡no me digas!

6 Guerrero, el aguerrido comentarista, había prometido que llevaría al tribunal las pruebas de sus acusaciones contra Rosado Mateo y Guzmán Fermín. ¿Se le perdieron?

7 Sí es imposible saber quién diseñó un mensaje fraudulento usando Inteligencia Artificial Generativa, ni tampoco saber quién pagó para colocarlo en los medios, entonces estamos en manos de la delincuencia.

8 La ratificación de la condena a la ex diputada, provocó que su principal abogado, colérico, se atreviera afirmar que, entre otras cosas, ello obedece a que los jueces están buscando reelección. ¡Sobaaa!

9 Con un equipo de abogados tan “pesado y costoso”, se esperaba la recomendación de renunciar a la jurisdicción privilegiada, para disponer de más instancias. ¿Recurrirán ahora a los certificados médicos?

10 Por algunas de las ofensas que lanzan ciertos “lengua de mime” por televisión, en mi pueblo se soltaban memorables golpizas y, en algunos casos, hasta puñaladas al abdomen.

11 El mismo día que Danilo apelaba a resultados de una encuesta, lo hacía Leonel apelando a otra. ¿Coincidencia o filtración?

12 Esperaba un triunfo de photofinish, pero no la ventaja con que la nigeriana le ganó en los 400 metros a Marileidy.

13 El vídeo dice claro, que el camión de basura de La otra Banda iba como alma que lleva el diablo, aparte del “mareo romístico” que portaba el chofer.

14 “¡Ese es mi pica pollo!”. “Te equivocas, yo estaba delante”. Enseguida, el obnubilante romo en los casi amanecidos cerebros, ordenó agarrar las pistolas y así cayeron tres. The End.

15 Por RD$800, una “Orgía After Work” que incluye preservativos y lubricante, debe ser una chapucería rastrera.

16 Si a Karol G. la invitaron a cantar en El Vaticano, el Episcopado Dominicano debería pedir al Papa que, para el próximo año, lleve a nuestra exquisita Tokischa.