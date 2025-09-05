PENSAMIENTO BÍBLICO
Ser gotas de amor en el mar de la humanidad
Como Santa Teresa de Calcuta, cada uno de nosotros está llamado a aliviar las penas y angustias de nuestros semejantes, aunque ese gesto represente solo una gota en el mar. Ella misma solía decir que sin esa gota el mar estaría incompleto. Así también, nuestras obras de caridad, por pequeñas que sean, tienen un valor inmenso cuando nacen del amor sincero.
El mundo necesita corazones dispuestos a consolar, a acompañar y a tender la mano al que sufre. No se trata de resolver todos los problemas, sino de aportar con generosidad lo que está a nuestro alcance. Hasta mañana, si Dios, usted y yo lo queremos.