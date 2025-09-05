Esa eterna obsesión

Cada día trae su afán y cada sociedad su obsesión. En “Blancanieves”, la reina estaba obsesionada con mirarse frente al espejo para reafirmar su belleza; Dorian Gray experimentaba un sublime placer al ver al cuadro pintado por Basil Haldward envejecer en lugar de él. Sin importar tiempo o sociedad, la aspiración de mantenerse eternamente joven es una constante universal.

Quizás, en tiempos donde reina la ignorancia, se glorifica la idiotez y la búsqueda del conocimiento ha sido sustituida por la búsqueda de “likes”, podrían sorprender las declaraciones (e inversiones) de Elon Musk sobre la posibilidad de que los interfaces cerebrales eleven a otros niveles la prolongación de la vida; o el diálogo sostenido entre Xi Jimping y Putin –con micrófono abierto–, en donde comentaban sobre avances en biotecnología, trasplantes de órganos y la posibilidad de alargar la vida indefinidamente, como algo real.

Y es que, todo es lo mismo y lo que ha sido volverá a ser. Por ello, resulta intrascendente lo que piensen los hombres más ricos y poderosos del mundo, pues ya otros ricos y poderosos pensaron lo mismo y terminaron sus días convertidos en polvo. Desde Gilgamesh a Qui Shi Wang, pasando por todos los alquimistas intoxicados; Flamel, Paracelso, Ponce de León, Saint Germain –entre otros– buscaron la eterna juventud hasta que, lógicamente, terminaron muertos.

Desde el marco mental de su época, cada sociedad ve con normalidad el paradigma que la ordena. Que, al igual que muchos otros, Newton –el más grande científico de todos los tiempos– fuera también un gran alquimista, no sólo era “normal”, también era obvio. En esa lógica, es también “normal” esa patológica obsesión que actualmente vive el mundo, en dedicar tiempos, esfuerzos y recursos a prolongar la vida, más allá de los límites naturales.

Justificaciones hay por miles. Desde salud, calidad de vida, resiliencia orgánica, etc., que cada quien elija la excusa con la que se sienta más cómodo al momento de comprar libros sobre cómo retrasar el envejecimiento, antioxidantes, bloqueadores solares, vitaminas, cúrcuma, ginseng, chakras, fermentos, ejercicios, dieta…

En fin, que para cada aspiración tenemos una justificación, y la mejora generalizada de la calidad de vida y el aumento per cápita global hacen posible que hasta los siervos de la gleba de siempre (yo entre ellos), tengan acceso a conocimientos, medicamentos, brebajes y ungüentos, históricamente reservados a las élites que podían costearlos.

Y toca aplaudir por ello, porque se ha democratizado el legítimo derecho a aspirar a vivir jóvenes, hermosos, desarrugados, encremados y solarmente protegidos para siempre; aunque al final, pasará lo que pasa desde siempre. Que las personas se vuelven viejas, lentas, pierden facultades, movimientos, y, cuando mueren, toca enterrarlas… y con dos metros de tierra es suficiente. Después, la vida continúa, como si nada hubiera pasado.