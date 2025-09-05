Escuchar a Dios

“Y Josué dijo a los hijos de Israel: Acercaos, y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios”, Josué 3:9.

Josué, ayudante de Moisés, fue un apasionado por la palabra de Dios. El éxito en su desempeño de liderazgo se debió, en gran medida, en poner el oído para escuchar y obedecer.

Anhelamos el favor de Dios; sin embargo, no queremos atender la palabra del Señor. A Josué se le pidió nunca apartar de su boca el libro de la ley.

La Biblia debe ser la mayor autoridad para ordenar y regir nuestros pasos. No apartarnos jamás de sus ordenanzas.