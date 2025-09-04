La vida es verde

Desde el 2015 celebramos, el 1 de septiembre, el Día Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación, iniciativa auspiciada por el Papa Francisco con el objetivo de orar, reflexionar y actuar decididamente a favor de la Casa Común. Esta actividad marca el inicio de la celebración del Tiempo de la Creación y concluye con la fiesta de San Francisco de Asís, el 4 de octubre.

La reflexión del Papa Francisco entorno al tema de la Creación, es el resultado de sistematizar discursos y acciones, cuyos fundamentos bíblicos, teológicos, científicos y ecológicos manifiestan la urgente necesidad de cuidar toda la Creación. Los Papas de los últimos 50 años se han pronunciado sistemáticamente, advirtiendo sobre la grave crisis ecológica que nos amenaza a nivel global, llamando a que toda la humanidad se comprometa en promover una Ecología Integral.

La Carta Apostólica Octagesima Adveniens de Pablo VI (1971), reflexiona sobre los problemas sociales y ecológicos como parte del desarrollo humano y advierte, como una premonición, de la “crisis ecológica” que provocaría la explotación desmedida de la naturaleza, por lo que recomienda un cambio hacia un modelo de desarrollo más responsable, centrado en el ser humano.

Juan Pablo II (1987) en su Encíclica Sollicitudo Rei Socialis, habla del desarrollo humano y la necesidad de respetar la Creación. Critica los efectos destructivos que causa la industrialización irresponsable sobre el Medio Ambiente, por lo que vuelve, como su predecesor, a llamar la atención acerca de la necesidad de promover un equilibrio entre el desarrollo, el bienestar humano y la sostenibilidad ecológica.

En el 1990 el Papa polaco, con el Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz, titulado: “Paz con Dios Creador, Paz con toda la Creación”, eleva otro grito de alerta, advirtiendo sobre el Cambio Climático y la contaminación que amenazan a toda la humanidad y llama a cultivar una relación armoniosa con la Creación y asumir responsabilidades concretas para proteger la tierra y la vida en todas sus manifestaciones.

Francisco con su Encíclica Laudato Si’ (2015), hace un fuerte apelo a cuidar “la Casa Común” y a promover una Ecología Integral. Externa su preocupación por los efectos del Cambio Climático, la pérdida de la biodiversidad y la contaminación. Enlaza la crisis ecológica con la injusticia social, que afecta, ante todo, a los más pobres. Sugiere la adopción urgente de un nuevo modelo de desarrollo sostenible y solidario, promueve la interdependencia entre la humanidad y la naturaleza y nos invita a una “conversión Ecológica”, como un acto de fe.

Los llamados de la Iglesia por el cuidado de la Creación, han sido muchos y constantes, incrementándose en la misma medida en que los tomadores de decisiones hacen caso omiso al grito de la tierra, que clama auxilio por el maltrato que le asestamos.

Es urgente que cada ser humano piense en el aporte que puede hacer para disminuir esta agresión: teniendo un estilo de vida sencillo y responsable, combatiendo las causas estructurales que provocan la degradación ambiental, como los patrones de consumo sin control, los modelos económicos inhumanos y la promoción de la desigualdad social. Es necesario involucrar a todas las comunidades, en acciones a favor del Medio Ambiente, educar para provocar un cambio cultural que defienda la Creación y promueva políticas públicas orientadas a la práctica de la justicia ecológica y social.

La Iglesia alza su voz moral a favor del Planeta, para que siga teniendo esperanza y siendo verde, porque la vida es verde, la vida es naturaleza y somos parte de un planeta vivo e interconectado. Además, promueve acciones concretas a favor del Medio Ambiente como la celebración, por más de 20 años, de “Aire Limpio, Vida Sana”, un evento auspiciado por la Diócesis de San Francisco de Macorís y la Universidad Católica Nordestana junto a otras instituciones, con el objetivo de que, juntos, garanticemos un futuro sostenible, protejamos la Creación y propiciemos una economía cuyo centro seamos las personas y no el desmedido interés por el crecimiento del PIB, manejado golosamente por unos pocos.