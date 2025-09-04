Tribuna del Atlántico

Esta República Dominicana que, evidencia avances importantes en muchas áreas, a la par de penosos retrasos, algunos casi inexplicables, tiene en lo referente a áreas como el turismo, las conexiones aéreas y la aviación civil, sectores de indiscutible pujanza.

En el turismo el país viene cosechando logros, de forma consistente por décadas, correspondiendo a la actual gestión, el logro de superar con prontitud la crisis generada por el Covid-19, así como la promoción del turismo de Suramérica, que ha compensado y superado la baja en el turismo europeo, la inversión en el adecentamiento de importantes áreas turísticas, entre otros importantes logros.

Pero no siempre se destaca adecuadamente el papel que juega la aviación civil, en hacer posible el indiscutible liderazgo del país en materia turística, aún ahora, cuando avanzamos a pasos agigantados en materia de turismo de cruceros, un reflejo claro de continuidad del Estado, el sector aéreo sigue representando un pilar fundamental de nuestro desarrollo.

En La Semanal de este lunes, el presidente Luis Abinader ha destacado los logros de este sector, en donde ya nos colocamos como el segundo país con mayor índice de conectividad aérea en Latinoamérica.

El mandatario destacó que el país ha, “alcanzado hitos sin precedentes en seguridad operacional, modernización de aeropuertos, digitalización de procesos y expansión de su conectividad internacional, consolidándose como un hub aéreo y logístico estratégico en la región”.

De extrema importancia es destacar lo que viene realizando el Instituto Dominicano de Aviación Civil, IDAC, con la instalación de radares, no solo porque la institución está dirigida por un destacado profesional puertoplateño, compueblano nuestro, el ingeniero Igor Rodríguez, sino, sobre todo, porque a raíz de los fatídicos noviembres en que los, “Dos pesos de agua”, del cuento del profesor Juan Bosch, causaron estragos en el país, nos hicimos eco, en esta columna, del reclamo de figuras como Jean Suriel, sobre la necesidad de la instalación de radares Doppler para poder mitigar en lo posible, el impacto de estos fenómenos naturales.

Igor Rodríguez destacaba que además del radar instalado en 2022 en Punta Cana, en Mayo se instaló un radar Doppler de última generación en la montaña Isabel de Torres en Puerto Plata, que actualmente se está instalando en el Aeropuerto Internacional de Las Américas, el tercer radar de este tipo, para garantizar la triangulación de la información aeronáutica y meteorológica del país.

Igualmente, anunció que se está instalando un radar primario, secundario de navegación aérea, en el Aeropuerto Internacional Cibao, acompañado de antenas para ayudar en la navegación aérea en el territorio, e inversiones en torre de control del aeropuerto de la Base Aérea de San Isidro, como alternativa ante cualquier evento que pueda ocurrir.

Así como somos críticos de las carencias y fallas en aspectos importantes de la economía y otras áreas de la gestión de los gobiernos, es saludable valorar las acciones positivas, e indiscutiblemente que estas acciones son contribuciones importantes para el crecimiento de la aviación civil, así como para mitigar los efectos de los fenómenos naturales, que periódicamente nos afectan.

Saludamos estas iniciativas, que fortalecen la posición de liderazgo del país como uno de los principales destinos turísticos del Caribe y la fortaleza de nuestras conexiones aéreas y del rol creciente como centro logístico, hub, se dice ahora que están de moda los anglicismos. Enhorabuena.