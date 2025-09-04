La semiótica reputacional de los partidos

La política dominicana se encuentra en una encrucijada en la que los partidos no solo deben disputar el poder, sino también restaurar sus activos intangibles más valiosos: la credibilidad y la reputación. Como recuerda William L. Benoit en su Image Restoration Theory, los actores políticos que enfrentan una crisis de legitimidad están obligados a diseñar estrategias comunicacionales que vayan más allá de la simple defensa.

Esos entes requieren admitir fallas, redefinir narrativas y generar marcos simbólicos que permitan la reconstrucción de la confianza. Es un principio que atraviesa hoy a las tres principales fuerzas políticas de la República Dominicana: el PLD, el PRM y la Fuerza del Pueblo.

El PLD constituye un caso de manual sobre cómo la falta de una estrategia coherente de restauración de imagen puede arrastrar a una organización política a un estado de marginalidad reputacional. Durante veinte años de gobierno, la organización morada generó activos innegables en infraestructura, reformas, modernización, integración comercial y estabilidad macroeconómica, pero al no atender a tiempo la narrativa de corrupción, permitió que esta devorara cualquier otro signo de reconocimiento.

Desde la perspectiva de Charles J. Fombrun, que entiende la reputación corporativa como “representaciones colectivas de las acciones pasadas y resultados futuros que describen la capacidad de una organización para cumplir con las expectativas de los stakeholders”, el PLD quedó encerrado en una representación social negativa.

Sus precandidatos actuales —sean Francisco Javier García, Francisco Domínguez Brito, Gonzalo Castillo o cualquier otro— enfrentan el reto de reframing o reconfigurar el marco dominante y desplazar la atención de la culpa colectiva hacia propuestas de renovación, apelando a la autocrítica y al simbolismo de limpieza ética.

El PRM, por otro lado, ilustra lo que yo me atrevo a denominar como “la paradoja del gobierno incumbente”: aunque el presidente Abinader conserva aprobación personal alta por el manejo de la pandemia y la estabilidad económica, su partido es percibido como incapaz de gerenciar eficazmente el Estado.

La narrativa de “ineficiencia” y de “falta de gerencia” ha calado más que sus logros tangibles, lo que confirma la vigencia de la teoría de framing de Robert M. Entman: lo que importa no es solo el hecho, sino el marco narrativo que lo interpreta. En ese contexto, el partido gobernante sufre un déficit de comunicación estratégica.

Con Abinader fuera de la contienda, los precandidatos —David Collado, Carolina Mejía, Wellington Arnaud, Tony Peña Guaba, Eduardo Sanz Lovatón y Guido Gómez Mazara— deben confrontar ese frame adverso. Su tarea es construir un “contramarco” que sustituya la imagen de ineficacia por la de gestión transformadora, mostrando evidencias concretas de logros sectoriales y un horizonte de reformas pendientes.

La Fuerza del Pueblo vive la tensión entre el capital simbólico de su líder histórico y el costo de la fatiga política que lo acompaña. Leonel Fernández es el único precandidato confirmado, y su figura encarna un dilema que Pierre Bourdieu describiría como lucha entre el “habitus” del pasado y las expectativas del presente.

Posee redes de poder, experiencia, logros en modernización y estabilidad, pero carga con el rechazo de amplios sectores que lo asocian a prácticas clientelares. En este caso, la teoría de “transición reputacional” de Michael D. Pfarrer y coautores resulta útil: una organización puede conservar legitimidad acumulada si logra asociar su capital simbólico a un relevo que encarne frescura.

Omar Fernández aparece entonces como posibilidad de renovación generacional que permitiría a la FP articular una estrategia híbrida, que consiste en aprovechar la experiencia de Leonel como garante y, al mismo tiempo, proyectar un liderazgo joven que capitalice el apetito de cambio.

En síntesis, los tres partidos enfrentan un problema que trasciende la aritmética electoral y se ubica en el terreno de la semiótica reputacional. El PLD necesita un “image restoration” con énfasis en la autocrítica ética; el PRM, un “reframing” que convierta estabilidad en eficacia percibida; y la Fuerza del Pueblo, una transición simbólica que module el legado de Leonel en clave de relevo generacional.

La contienda de 2028, más que un choque de programas, será una batalla de narrativas reputacionales. Le irá mejor a quien logre articular un relato convincente que separe los errores del pasado de la promesa de futuro, y a quien consiga hacerlo con coherencia, credibilidad y, sobre todo, con hechos verificables.

Este artículo podría estar flotando en una nube ideal, en el cielo limpio de una democracia avanzada. Y quizá peque de ingenuidad al suponer que el futuro se juega únicamente en el terreno de las narrativas reputacionales.

Tal vez me equivoque, porque persiste una firme creencia —arraigada y transversal a las nuevas generaciones políticas— de que el clientelismo, las dádivas y la promesa de hacer negocios desde el Estado siguen siendo las llaves más eficaces del poder. Lo grave es que ese mecanismo, que asegura victorias inmediatas, encierra al país en un círculo vicioso y lo convierte en una nación sin salidas reales para enfrentar sus grandes retos.