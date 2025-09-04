¿Y Roldany Calderón?

Que resulte difícil encontrar noticias sobre el caso, es revelador. El “efecto de cancelación” siempre ha operado y lo que hoy se percibe como importante, en breve tiempo quedará opacado por la siguiente noticia. Esta afirmación incorpora matices, pues, si un hecho extraordinario (desastre natural, actos de terrorismo, accidentes aparatosos, etc.) ocurriese, las noticias precedentes quedarían anuladas inmediatamente, máxime cuando las redes potencian el efecto y agotan el tiempo promedio de vigencia de las mismas.

En el caso de la desaparición del niño Roldany Calderón, confluyen las variables citadas, y otras más. El niño desapareció el domingo 30 de marzo, mientras jugaba en el patio de una casa en “Los Tablones”, un caserío próximo a La Ciénaga de Manabao, en Jarabacoa.

La secuencia de noticias comienza con el aviso de la familia y el inicio de un operativo de búsqueda por parte de lugareños, a los cuales se fueron incorporando efectivos policiales el lunes 31 y martes 1. Ya los días 2 y 3 fueron testigos de un masivo despliegue de efectivos militares, organismos de emergencia, perros de búsqueda, drones, etc.

La cronología pública de los hechos da cuenta de los descensos practicados por el Ministerio Público (MP) en localidades fuera del ámbito geográfico de la desaparición, lo que indica que la teoría del caso apunta hacia una hipótesis diferente a la desaparición accidental. Si bien el protocolo mandaba a realizar los despliegues realizados, los movimientos del MP presuponen la concurrencia de hechos delictivos.

La tragedia del Jet Set –ocho días después– relegó a un tercer plano la desaparición de Roldany. A partir de ahí, el caso fue perdiendo vigencia, relevancia, y, mientras otras trágicas noticias se posicionan como prioritarias en la opinión pública, una familia busca a un niño de tres años, y nadie sabe dónde está.

Las circunstancias permiten especular con un razonable margen de veracidad, que el niño fue sustraído intencionalmente del lugar. Lo del quién, cómo y por qué, serán preguntas que deberá responder el MP. Los tiempos y modalidades de las operaciones de búsqueda y rastreo no son los tiempos de las investigaciones forenses realizadas por el órgano persecución.

Aunque la discreción, sigilo y el sumario son características propias de la fase investigativa –sobre todo, cuando existe un menor de edad de por medio–, el silencio del MP en torno al tema –inintencionadamente– genera más angustia sobre la angustia; aún a sabiendas de que el mismo está comprometido con encontrar al niño con vida y someter a la justicia a las manos criminales que han operado y se han beneficiado del hecho.

En un país donde unos son más iguales que otros; donde los asaltantes de bancos son identificados y atrapados al instante; es legítimo pensar que la pobreza juega en contra de la víctima. Aún así, confiamos en que este no será el caso, y que el MP hará bien el trabajo… Se juega su nombre en ello.