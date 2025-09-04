Riesgos espacio fiscal/monetario

Primer Tiro

Si se define la dimensión fiscal/monetaria como el espacio de todas las combinaciones posibles de posiciones (expansivas o contractivas) fiscales y monetarias que mantienen constantes las condiciones del panorama de riesgos macroeconómicos, entonces para cada punto de dicho espacio es necesario identificar las vulnerabilidades, las exposiciones y las amenazas que podrían desplazar dicho punto a una posición de mayor riesgo, y posteriormente identificar y aplicar las herramientas con que se puede mitigar el riesgo de dicho desplazamiento. Mientras menor es el espacio, mayor es la vulnerabilidad a los choques internos y externos que producen recesión, inflación, y devaluación, y los esfuerzos por mitigar sus efectos puede conducir a posiciones monetarias y fiscales insostenibles. La disponibilidad bancaria del Gobierno y las reservas internacionales del Banco Central son las dos principales herramientas de mitigación, y el impacto de las colocaciones de deuda pública en ambas variables debe ser analizadas dentro del marco del modelo teórico aquí planteado.

Segundo Tiro

Independientemente del método de medición que se aplique, el espacio fiscal que existía en el 2020 permitió que la colocación de US$ 5,654.8 millones en bonos globales no provocara efectos perturbadores en la dimensión del espacio fiscal/monetario. Cuando el monto de la deuda adicional colocado es mayor que la suma de los vencimientos y el déficit fiscal del periodo, se produce el fenómeno del sobre endeudamiento, lo cual genera un aumento en la disponibilidad y en los depósitos bancarios del Gobierno, y en las reservas internacionales del Banco Central. La gran incertidumbre generada por la pandemia determinó que en el año 2020 se produjera un sobre endeudamiento, el cual aumentó los depósitos del Gobierno Central en el Banco de Reservas y en el Banco Central en un monto equivalente a RD$ 102,933. 4 millones. El sobre endeudamiento es una decisión que puede estar justificada en las previsiones de amenazas y las evaluaciones de vulnerabilidad del Tesoro del Gobierno, el que acumulará liquidez cuando se proyecte una amenaza de reducción de las recaudaciones, choque que aumenten el grado de vulnerabilidad, o situaciones financieras locales e internacionales que dificulten la obtención de nuevos financiamientos.

Tercer Tiro

La determinación y medición milimétrica de los espacios es una condición necesaria para poder aplicar políticas efectivas de tesorería, las que pueden conducir a un menor o mayor endeudamiento del requerido por los vencimientos y el déficit. Mientras la FED no reduzca su tasa de política monetaria, tampoco existirá espacio para que el Banco Central reduzca la suya, y por eso trata de estimular la economía aumentando la cantidad de dinero, por lo cual tiene que aceptar el costo del rebote cambiario. En ausencia de un alto crecimiento del PIB nominal, el espacio para la expansión del gasto público financiado con nueva deuda también es inexistente en el marco de la restricción a la relación deuda/PIB impuesta por la Ley de Responsabilidad Fiscal. Un espacio transitorio proviene de la disminución (liquidación o venta) de activos financieros y no financieros como fuente de financiamiento de la expansión del gasto, y cuando el Gobierno decide utilizar esta fuente de financiamiento, reduce el riesgo de que el aumento del déficit de RD$ 33,740.2 millones (resultante del reformulado), produzca un aumento del riesgo de insolvencia fiscal que pueda afectar negativamente la calificación crediticia y aumentar el costo del refinanciamiento de la deuda pública.