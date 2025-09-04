Una educación sexual con valores

Siempre estaremos de acuerdo con la educación sexual, pero no con una visión reducida únicamente a lo biológico o al placer inmediato. Defendemos una educación sexual que hable del verdadero amor, del compromiso que dignifica a la persona, de la castidad y de la fidelidad que garantiza relaciones estables y sanas.

La responsabilidad es un eje esencial. Por eso, se debe saber que cada decisión tiene consecuencias y que la sexualidad está unida al respeto propio y al respeto del otro. Educar en estos valores no limita la vida, sino que la enriquece, porque prepara a las nuevas generaciones para construir relaciones más humanas, más duraderas y más coherentes con la dignidad del ser humano. Hasta mañana, si Dios, usted y yo lo queremos.