Paremos esta violencia

Estamos sufriendo uno de esos picos de violencia extrema. Casos que conturban e infunden temor.

Una madre que intoxica a sus tres hijos, de 11, 9 y 7 años y se suicida, con el mismo veneno, junto a ellos. Un hombre que asesina y descuartiza a su hermana, y sus vísceras las deja en una olla sobre una mesa. Una niña, de nueve años, muerta a consecuencia de golpes y torturas que recibió de parientes a cuyo cuidado fue dejada por su madre. Un niño, de 20 meses, murió asfixiado por su padre. Otro niño, de 11 meses, recibió decenas de punzadas, con clavos, de las manos de su padre.

Cualquiera de estos episodios aterra.

Una jovencita, de 21 años, fue drogada, raptada y violada repetidamente por seis hombres y luego el video del episodio, con toda su crudeza, fue subido a las redes sociales. Una adolescente, de 13 años fue violada por cuatro hombres.

Hechos que conmocionan a la sociedad.

Tres hombres murieron en un tiroteo que provocaron por un turno en un lugar de venta de comidas; otros tres murieron a tiros durante una refriega, entre cuyas víctimas estaba un condenado a 10 años de prisión, acusado en el intento de asesinato al ex jugador de beisbol David Ortiz. Un hombre fue muerto a tiros frente a un tribunal, donde fue citado para testificar.

Casos que asustan y nos llenan de temor.

Que 111 personas engrosan las estadísticas de muertes violentas durante un solo mes, agosto, y que se contabilicen 887 asesinatos 2025, no son números fríos. Son motivo de una preocupación que demanda acción y medidas, por drásticas que sean, porque esto ¡hay que pararlo!