Higiene del cuerpo y pureza del espíritu

Debemos insistir en mantener siempre la higiene del cuerpo y de la mente, pues de ello depende gran parte de nuestra salud física y espiritual. El cuidado exterior, como la limpieza personal, la buena alimentación y el descanso, ayuda a preservar la vitalidad del organismo. Pero igual de necesaria es la higiene interna. El cultivar pensamientos positivos, evitar rencores, practicar la paciencia y alimentar la fe. Así como el polvo y la suciedad deterioran el cuerpo, también las malas ideas y sentimientos oscuros debilitan el alma.

Cuando logramos equilibrio entre cuerpo y espíritu, nos acercamos a la verdadera plenitud de vida. Cuidarnos integralmente es un acto de amor hacia nosotros mismos y hacia Dios. Hasta mañana, si Dios, usted y yo lo queremos.