Los Gobiernos que se merecen: un discurso de ratonera

No sé de donde salió la idea fenomenal de hacerle creer a la gente que nos toca y tocará siempre el gobierno que supuestamente merecemos. Y claro, todo se basa en el falso concepto de también hacer creer que solo por ir a votar, eso ya es democracia.

Pero en la ratonera, es el discurso que prevalece, porque es la narrativa que conviene, para responsabilizar al dueño de la fiesta, por las fechorías que han hecho históricamente quienes han desgobernado, con alevosía, asechanza, premeditación, impunidad y luego con santa inmunidad.

Pero lo peor de todo, es que los pueblos tengan que aguantarse a cada gobiernazo que toca, todos frutos de las manipulaciones, las imposiciones y las conveniencias, no del pueblo, sino de los intereses que asociados, a los roedores que compiten en la próxima carrera.

El compromiso es la estabilidad venga quien venga y caiga quien caiga, aunque todo siga viento en popa para hacer menos feliz a la población. Pero hagamos un ejercicio breve y preguntémonos, desde el gobierno derrocado en 1965 a la fecha 2025, cual gobierno se ha merecido la nación dominicana. Tómelo uno a uno y responda usted mismo sin apasionamientos. Y no me venga con el cuento de la insipiente democracia.

Claro si usted compara un gobierno con el otro podrá realizar separaciones de colores, pero aplausos del pueblo dominicano no los oigo. Si los aplausos de los que se beneficiaron del reparto del botín de guerra en cada oportunidad y aliados.

¡Ah que construyeron más o menos obras, pero también hicieron más o menos millonarios con el dinero público y fomentaron más o menos el narco estado y la haitianización del país!. Honorables todos, ninguno puede tirar la primera piedra. NINGUNO.

Pero, ¿dónde están los avances reales en temas fundamentales: pobreza, educación, inclusión, salud, justicia, justicia social?. ¿En las estadísticas siempre maquilladas a conveniencia?. En eso y el manejo de las cuentas nacionales se acumula gran experiencia.

Lo que en cada uno de los casos (gobiernos) se ha tenido es negocios para los funcionarios y enriquecimiento ilícito y luego la impunidad que se corona con la inmunidad posterior en el congreso nacional.

La calaña adorna estos resultados y componendas previas, con los personajes representativos de los carteles políticos de los principales colores de la solida partido mafia. Toda una burla sostenida hacia la nación dominicana.

¡Y tenemos los gobiernos que merecemos!. Vaya perla.

Si nos situamos en el verdadero interés político, nos convenceremos sin mucho esfuerzo, que a ninguno de los partidos que han gobernado el país, les ha interesado otra cosa que no sea el poder y hacerse ricos, y tal vez con las migajas intentar tapar el sol con un dedo, para supuestamente beneficiar al país.

Claro, uno dejó mas obras completadas que otros, eso es inevitable. Pero también uno robó más que el otro, o endeudó más el país que el otro. Y todos han querido estafar al país con el uso corrupto de los recursos, incluyendo facilitando el narco y el lavado, y todos aspiran a mas impuestos para más de lo mismo.

Ese es el pensamiento de la partido mafia que tenemos en la nación dominicana. A eso se va al poder, es la cultura, lo aprendido, lo que se hereda, lo maximizado y lo que todo el mundo entiende. ¡Esperen solo un poquito y escucharán los nuevos escándalos de personas con poco tiempo de nombradas!. La historia es repetida.

Por eso cuando veo algunas alianzas de macos con cacatas, de inmediato percibo un olor a azufre, es decir, una dosis de infierno que comienza a tejerse en esos sectores de la vida nacional.

Cuando usted ve que los que hacen pininos comienzan a dar tumbos y montan al barco cualquier tipo de arácnidos, sabe de inmediato que no se puede lograr algo bueno por ese camino. Y las pretendidas estrellas pasan pronto a ser estrellas fugaces.

Discursos de barricada, líderes de pacotilla, asesinos de la conciencia nacional, embaucadores que se montan en la tragedia que vive el pueblo dominicano, para también subirse al tren del engaño, de las retoricas inservibles, pues al final, el sistema se impone, y para ser presidenciables y llegar, la única condición exitosa en materia electoral, es que en la práctica, sea más de lo mismo.

Por esa triste realidad, hace rato, que nadie cree en nadie, y muchos menos en la política y los políticos. Y con esta realidad hay muchos inversionistas que tiemblan, pues virtualmente vivimos encima de un polvorín y hay demasiada gente con fósforos y mechas en las manos. Pero que venga el FMI y la Reforma Fiscal. ¡Los gobiernos que se merecen!, una burla mas.

Está claro que mientras sea el mismo sistema, los mismos procesos, los mismos embaucadores, las mismas restricciones, y los mismos compromisos que implican vender el alma al diablo, entonces, los resultados serán los que vemos y serán los gobiernos que nos tocan, pero que jamás merecimos.

Pero si se parte de nuevos paradigmas, nuevos sistemas, nuevas reglas de juego, y un aseguramiento y compromiso con ellos, los resultados podrían ser sorprendentes, sobre todo, si el barco de la política dominicana, recibe un saneamiento completo, que implica necesariamente eliminar la carcoma, las polillas, las culebras, los gatos barcinos, las alimañas y demás yerbas aromáticas.

Fumigar el barco con el veneno más efectivo, de forma tal que no haya antídoto que permita que quede sombra alguna de esa “rufiandad”. Pero somos felices con el ahora me toca a mí, y con la fragmentación definida y defendida de la familia y sociedad dominicana en nombre de la seudo democracia.

Y seguiremos cantando cumpleaños cada cuatro años, porque no se puede subvertir el orden constitucional aunque sean bandidos y forajidos del oeste los que gobiernen. Voten honorables voten, y la farsa de nuestra representatividad y nuestra democracia continuará, mientras se destruye el barco de la nación con todos los dominicanos dentro.