Excepcionalidad de la suspensión de sentencias

El TC mantiene su precedente sobre el carácter excepcional de las demanda de suspensión de sentencias. Es una solicitud que se presenta con motivo de un recurso de revisión de decisiones de la SCJ, pero no tiene efectos suspensivos, salvo que lo disponga el órgano, “a petición, debidamente motivada, de parte interesada” (art. 54.8 de la ley 137-11)

En sentencia reciente (TC-0721-25) y, en aplicación de varios precedentes, el TC rechazó una demanda en suspensión interpuesta por MIMARENA contra una sentencia de la SCJ, que declaró inadmisible un recurso de casación contra un fallo del TSA que le ordenó pagar el justo precio por la expropiación de unos terrenos. Advirtió que la ejecución de la decisión cuya suspensión se le solicitaba “no ocasionaría el perjuicio irreparable invocado”, toda vez que “únicamente determinó cuál era el justo precio que el Estado dominicano debe de pagar por dicho terreno”.

Aplicó el criterio asentado en la sentencia TC/0243/14, en la que estableció que la regla aplicable a las solicitudes de suspensión solo se justifica “en casos muy excepcionales, cuando su ejecución ocasione perjuicios irreparables al demandante”. Pocas demandas en suspensión de sentencia han prosperado en el TC.