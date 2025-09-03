El diezmo: fundamento bíblico, tradición e implicaciones pastorales

En la Sagrada Escritura, el diezmo se presenta como una ofrenda de gratitud y justicia. En Deuteronomio 14,28-29 (Biblia Latinoamericana) leemos: "Cada tres años separarás el diezmo de toda tu cosecha y lo almacenarás en tus ciudades. Así podrán venir el levita —que no tiene herencia ni tierras—, el extranjero, el huérfano y la viuda que vivan en tu ciudad, y comerán hasta saciarse. Entonces el Señor tu Dios te bendecirá en todo lo que hagas". El diezmo busca sostener el culto y garantizar la subsistencia de los más vulnerables. No es solo un tributo religioso, sino un acto de amor concreto hacia Dios y el prójimo.

La Iglesia, heredera de la fe de Israel, ha mantenido el principio del sostenimiento comunitario. El Catecismo de la Iglesia Católica 2043 enseña que uno de los preceptos de la Iglesia es “contribuir a las necesidades materiales de la Iglesia, cada uno según sus posibilidades”. Esta obligación no se limita a lo económico, pero sí incluye el aporte generoso que permite la vida pastoral, litúrgica y caritativa de la comunidad.

Caritas in veritate 36 recuerda que “el uso de los bienes tiene una intrínseca dimensión moral y social”. Por eso, la tradición cristiana vincula la ofrenda con la solidaridad y la justicia, evitando que los recursos se acumulen sin servir al bien común.

La Biblia es clara: los levitas (ministros del culto), las viudas, los huérfanos y los extranjeros son los receptores prioritarios del diezmo (Dt 14,29; 26,12). Esta preferencia se enmarca en lo que la Doctrina Social de la Iglesia llama opción preferencial por los pobres, principio ratificado por Evangelii Gaudium 199: “Sin la opción preferencial por los pobres, el anuncio del Evangelio… corre el riesgo de ser incomprendido o ahogado”.

La salvación es don gratuito de Dios (Ef 2,8-9), no se compra con dinero. Sin embargo, Jesús advierte que nuestra relación con los bienes y la generosidad hacia los necesitados son parte del juicio final (Mt 25,31-46). Negarse a compartir lo necesario, teniendo abundancia, contradice el Evangelio.

Hoy, más que un impuesto religioso, el diezmo es signo de comunión y corresponsabilidad. Expresa que todo lo que poseemos es don de Dios y que su uso debe estar orientado a la misión de la Iglesia y al servicio de los pobres.

La administración de estos fondos exige transparencia. El Compendio de Doctrina social de la Iglesia 180 señala que “el manejo de los bienes temporales de la Iglesia debe hacerse con espíritu de pobreza evangélica y responsabilidad”. El mal uso —corrupción, derroche o favoritismo— es pecado grave contra la justicia y escándalo que debilita la credibilidad eclesial.

Cuando el diezmo se gestiona correctamente tiene unos beneficios: Sostiene el culto, la formación y las misiones; responde a emergencias y programas de ayuda; fortalece obras educativas, sanitarias y sociales; permite una Iglesia más cercana y comprometida con la justicia.

El diezmo es reconocer que todo pertenece a Dios y hay que administrarlo con fidelidad, transparencia y amor.