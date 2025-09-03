Desafíos de la tanda extendida en un inicio de clases con retos y oportunidades

En la última década, la implementación de la tanda extendida en las escuelas públicas de la República Dominicana ha representado una de las políticas sociales más trascendentes orientadas a combatir la pobreza desde la raíz: la educación.

No se trata solamente de más horas en el aula, sino de un programa integral que incluye alimentación escolar, mayor tiempo pedagógico y acompañamiento social para miles de estudiantes provenientes de los sectores más vulnerables del país.

La tanda extendida ha significado un alivio tangible para las familias. Según una nota difundida por el DICOM en 2014, esta modalidad representaba un ahorro mensual aproximado de entre RD$2,000 y RD$3,000 por estudiante en los hogares de menores ingresos, gracias a la provisión de desayuno, almuerzo y merienda.

Sin dudas, en la actualidad ese monto es aún mayor, tomando en cuenta la inflación y el incremento en los costos de la canasta básica.

Los indicadores educativos también reflejan el impacto positivo del programa:

reducción en la deserción escolar, mayor retención y mejores niveles de promoción estudiantil, sobre todo en los niveles básico y medio. Avances que, además de incidir en el presente, amplían las posibilidades de movilidad social en el futuro.

No obstante, el inicio del año escolar 2025-2026 ha puesto de relieve los desafíos pendientes. Aunque el Ministerio de Educación realizó esfuerzos para garantizar cupo a la mayoría de los estudiantes, el déficit de aulas sigue siendo un problema crítico. Según datos del Observatorio Educativo de la ADP, en el año escolar pasado cerca del 5 % de los estudiantes no encontraron espacio en escuelas cercanas a sus comunidades.

Esto equivale a unos 100,000 niños y adolescentes potencialmente excluidos del sistema educativo.

La falta de aulas no solo genera hacinamiento y deteriora la calidad del proceso enseñanza y aprendizaje, sino que amenaza la sostenibilidad de la tanda extendida. ¿Cómo asegurar una jornada completa si no hay planteles suficientes y adecuados?

El inicio de este nuevo ciclo escolar debe ser visto como una oportunidad para corregir a tiempo los males que han acompañado el programa. El gobierno tiene el reto de acelerar la construcción de más de 7,000 aulas pendientes, aumentar la ejecución del gasto de capital en educación y garantizar que las inversiones en infraestructura escolar se materialicen con mayor rapidez y transparencia.

Más allá de resolver un déficit, la inversión en escuelas actúa como motor económico en las comunidades, al generar empleos, dinamizar el comercio y fortalecer cadenas de producción nacionales.

La tanda extendida es más que una política educativa: es una herramienta concreta para reducir la pobreza, democratizar las oportunidades y construir un país más justo e inclusivo.

El inicio de este año escolar debe marcar un punto de inflexión, donde la planificación, la eficiencia y la voluntad política se conviertan en los pilares que aseguren su continuidad y fortalezcan su impacto en las próximas generaciones.