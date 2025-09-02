Pragmatismo histórico en Manuel de Jesús Galván

Como figura histórica, Manuel de Jesús Galván pudiera convertirse en uno de los personajes que como escritor describe en la novela más prestigiosa escrita por un dominicano, elogiada a finales del siglo XIX por críticos tan exigentes como el cubano José Martí y sus compatriotas Américo Lugo y Mariano Lebrón Saviñón, quienes expresaron por el autor de Enriquillo una admiración que se acercaba a la más entusiasta veneración.

El insigne crítico Max Henríquez Ureña sostiene en su obra Panorama histórico de la literatura dominicana que Galván describió “con gran mesura y no sin cierto estudiado alarde de imparcialidad, el choque de raza de conquistadores con la raza aborigen. Logró cabalmente su objetivo sin apartarse de la verdad histórica”.

Si bien el cacique Guarocuya atrapa al lector por su coraje en la lucha armada, enfrentando valientemente a los colonizadores hasta llegar a la firma de “tratado de paz” con el enviado real Barrionuevo, Galván merodeó diversos ambientes en la política de su época para mantenerse siempre en el poder, desde Pedro Santana, primer presidente de la República hasta Ulises Hereaux (Lilís), asesinado en Moca al finalizar el siglo XIX.

La cercanía de Galván con Santana, de quien fue secretario personal, se explica en ambos se sentían “españoles”, por lo que al coincidir en su plan de anexarle la República Dominicana a España no lo interpretaban con una traición a sus ideales y sentimientos. En lo que se consideró como el primer “Himno Nacional” que cantaron los dominicanos tras la Independencia del 1844 los criollos se definían como “españoles” llamados a “marchar a la lid”.

Como santanista, enfrentó políticamente al caudillo contrario, Buenaventura Báez, debiendo marcharse al exilio con el ascenso de éste al poder, posterior a la Restauración de la República. Es en ese momento que Galván establece relaciones armoniosas como líderes restauradores, de cuyas milicias emergiera Hereaux, bajo el liderazgo de su “padrino” puertoplateño Gregorio Luperón. En andanzas anexionistas, el autor el novelista había acusado a los que luchaban por la Restauración de la República de “solo querer matanzas y destrucción”.

El pragmatismo de Galván le permitió volver a disfrutar las mieles del poder, al ser designado ministro de Exterior en el efímero gobierno de Ulises Francisco Espaillat, a quien le fue leal hasta el 5 de octubre de 1876, cuando el prócer salió de la Presidencia para asilarse en el consulado francés en Santo Domingo, abrumado por las conspiraciones e intrigas propias de la política dominicana de su tiempo.

Con Hereaux en el poder durante los años ochenta y noventa del siglo XIX, podría decirse que fue el período más prolongado de estabilidad gubernamental, destacándose el astuto escritor en diversos cargos públicos, hasta terminar como abogado del gobernante ante acusaciones de un organismo financiero francés.

Tras el asesinato del dictador Lilís, el 26 de julio de 1899, mientras compartía con su compadre mocano Jacobo de Lara, Galván inició el proyecto de creación del Partido Republicano, con el que se alió al candidato Juan Isidro Jimenes, ganador de las primeras elecciones celebradas en el país tras la caída de la dictadura.

Jimenes, en su gobierno entre los años 1899 y 1902, brindó respaldo a Galván para que pudiera mantener vigencia en el tiempo. La dilatada influencia intelectual y política del novelista terminó con su muerte, acaecida el 12 de diciembre de 1910, en San Juan, Puerto Rico.