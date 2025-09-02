Cuando los mejores se van: la fuga silenciosa del sector público

En la administración pública se suele repetir una frase que parece tallada en piedra: “el Estado no agradece ni guarda rencor”. Con ella se justifica, muchas veces, la indiferencia hacia el valor de las personas que entregan su talento, conocimiento y esfuerzo a favor del servicio público. Pero esa máxima, más que una verdad incuestionable, es un reflejo de un problema estructural que nos está pasando factura: la pérdida silenciosa de capital humano calificado en el sector estatal.

En los últimos años, se ha vuelto cada vez más común que profesionales con experiencia, vocación y preparación salen de la administración pública y prefieren optar por buscar oportunidades en otros espacios. Y la pregunta es inevitable: ¿qué significa para un país perder a esos perfiles? La respuesta es clara: cada salida representa la fuga de conocimiento acumulado, la interrupción de procesos valiosos y, en última instancia, un posible retroceso en la continuidad de políticas públicas.

A esta realidad se suma otro obstáculo no menos complejo: el prejuicio social que pesa sobre el servidor público. Existe la creencia instalada de que el funcionario “no trabaja” o que “vive del Estado sin esfuerzo”. Sin embargo, detrás de esas generalizaciones existen hombres y mujeres que sacrifican tiempo con sus familias, que renuncian a espacios personales y que, con convicción, construyen aportes valiosos y políticas públicas basadas en un servicio orientado a la excelencia, reducirlos a estereotipos injustos invisibiliza la entrega genuina de quienes sí hacen de la función pública una vocación.

El verdadero desafío de los gobiernos es construir una visión de Estado donde el talento humano sea visto como un recurso estratégico, no como un bien desechable que se reemplaza al compás de los cambios de gestión. Porque la calidad de los servicios públicos, la ejecución de proyectos y la eficiencia en la respuesta a las necesidades ciudadanas dependen, en gran medida, de las personas que los hacen posibles.

Por tanto, hay que repensar la administración pública desde una perspectiva más estratégica. Se trata de crear mecanismos que reconozcan el valor del mérito, la experiencia y el compromiso de quienes deciden dedicar su vida laboral al servicio del Estado. Estímulos a la capacitación, planes de carrera más robustos, reconocimiento al desempeño y estabilidad razonable, como elementos indispensables para evitar que los mejores terminen abandonando el barco.

El Estado necesita talentos, pero esos talentos también necesitan sentir que su entrega tiene sentido. No se trata únicamente de atraer nuevos profesionales, sino de valorar y retener a quienes ya están: aquellos que conocen a fondo los engranajes del sector público y marcan la diferencia entre una gestión improvisada y una administración eficiente.

La fuga silenciosa de estos perfiles no solo empobrece la capacidad del Estado, sino que debilita al país en su conjunto. Reconocer este fenómeno y actuar en consecuencia no es solo una medida de gestión: es una responsabilidad ineludible.

Porque mientras seguimos repitiendo que “el Estado no agradece ni guarda rencor”, corremos el riesgo de perder a quienes encarnan, día tras día, el verdadero espíritu del servicio público. Porque la vocación, cuando se alimenta de ideales, no se apaga: se fortalece, transforma cada desafío en una oportunidad y cada obstáculo en un jardín floreciente. Hoy, más que nunca, necesitamos personas que vivan con autenticidad esos ideales y abracen la nobleza de servir, dejando una huella duradera en la sociedad.