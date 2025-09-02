El gobierno y el genocidio

Sería un error atribuirle a un pueblo los hechos del grupito de personas que lo gobierna. Ellos toman decisiones según sus propias visiones e intereses, no necesariamente las de aquellos que hicieron posible que llegaran al poder. Y todos sabemos que el PRM no llegó al poder por sus méritos sino por una coyuntura en la que la gente votó para sacar a los que estaban.

En la presente coyuntura, es difícil pensar que un pueblo tan solidario y compasivo como el dominicano apoye el genocidio que lleva a cabo Israel en Palestina. De ahí que uno se pregunte con qué legitimidad política el gobierno dominicano continúa respaldando el asesinato y robo de todo un pueblo y de todo un país en Gaza y Cisjordania.

El gobierno dominicano, bastante viril cuando se trata de deportar a inmigrantes vulnerables, parece que no tiene mucha vergüenza a la hora de tratar con sus aliados genocidas e imperiales del norte. La historia registrará la actitud cómplice del gobierno dominicano con el mayor crimen contra la humanidad perpetrado desde la Segunda Guerra Mundial. ¡Caramba! ¿Quién lo hubiera dicho en 2020?