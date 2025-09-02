Gestión cultural positiva

Dije desde el comienzo de la gestión de Roberto Ángel Salcedo que tenia la convicción de que la misma sería exitosa por el anuncio que hizo el joven ministro de lo que tenía en programa realizar.

Las buenas palabras fueron un despertar para una necesidad nacional de adecentar los medios de comunicación sin puritanismo desfasado, pero sí con obediencia y respeto al idioma y las buenas costumbres.

Salir pueblo por pueblo a conocer necesidades y buscar soluciones, las retretas en los parques, las visitas a calles y barrios y el trato con las casas de la cultura y las gobernaciones y los ayuntamientos , es algo nunca antes hecho.

Ahora viene el 25 del presente mes al 5 de octubre la Feria del Libro, con especial dedicación a niños y jóvenes, dedicada a un historiador vivo, como Frank Moya Pons, que puede hacer mucho por la historia patria que es necesario implementar su lectura y su difusión.

Son muchas las buenas decisiones que por espacio dejo para después.

Muy bien, creo que el presidente Luis Abinader debe estar satisfecho. Fue un acierto darle paso a la juventud e inquietudes de Roberto Ángel Salcedo en el Ministerio de Cultura.