Cínicos y terribles: El temor de los imperios

Mientras esto escribo, unilateralmente y violando todas los acuerdos y preceptos, leyes y constituciones de tribunales y organizaciones internacionales, el gobierno de Estados Unidos acosa militarmente a Venezuela. Pero no para mejorar su desvencijada y faltosa democracia, o promover el milagro de que deje de ser un país inmensamente rico, pésimamente administrado durante siglos por liberales y conservadores, derechas e izquierdas y hasta por mancos. No. (No te puede sanar quien te enfermó, no se puede llorar lo que se mata).

Estados Unidos busca imponer en Venezuela a un presidente títere que les permita controlar sus incontables riquezas, las primeras del mundo en petróleo y minerales. Como parte de ese plan, han enviado a sus costas, buques, submarinos, y miles de marines, nietos de los que en abril de 1965 vinieron a Santo Domingo a cazar héroes y a instaurar a Balaguer en el poder para que sus “incontrolables” asesinos “limpiaran” el país de todo lo que suponía dignidad, justicia social y verdadero amor a la patria.

Son terribles. Crean un enemigo -comunismo, terrorismo o narcotráfico- que les sirva de pretexto para controlar países. La República Dominicana es un lamentable ejemplo.

Son cínicos. Están preocupados por la democracia venezolana, pero apoyan el genocidio del ejército israelí en Gaza, y convirtieron a China (COMUNISTA, ATEA Y DISOCIADORA), en la factoría del mundo, aunque ahora no saben qué hacer con ella, pues de ella dependen financieramente.

Si vamos a jugar a ser demócratas, seámoslo sin fisuras ni excepciones. Las imperfecciones de la democracia iliberal de tufo autoritario que rige a Venezuela no otorgan a Estados Unidos el derecho de atentar contra la soberanía de esa nación, como, de igual manera, (es un ejemplo), las prácticas autoritarias y fascistoides, misóginas y racistas del gobierno de Donald Trump contra el pueblo y las instituciones de Estados Unidos, no otorgan a Rusia ni a China el derecho de sembrar de buques de guerra, cruceros lanzamisiles, submarinos nucleares, portaviones intrépidos y soldados nietos del Ejército Rojo de China o el de Rusia en recomposición imperial, las costas de San Francisco o la bahía de Nueva York.

Por los visigodos, y los hunos, por Vietnam o Afganistán, los imperios del mundo deberían temer a las ganas de morirse que, con sus atropellos, invasiones y crímenes, provocan en los pueblos que ellos mancillan, deshonran, ultrajan y humillan. “Acuérdate de abril, recuerda”.