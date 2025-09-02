En el aula, los bárbaros ya están sentados, faltan los estudiantes

Para muchos jóvenes inteligentes las asignaturas de historia son un tormento. Escuchan resignados una lista de nombres, fechas y acontecimientos sin conexión alguna con su vida juvenil. De la boca del docente fluye un torrente incontenible de datos, que luego tendrán que memorizar penosamente para repetirlos en algún examen, cual encantamiento.

El polifacético colonizador, Gonzalo Fernández de Oviedo, conoció unas cotorras en esta isla que los taínos llamaban higuacas. Oviedo afirmó que “repiten todo lo que se les enseña”. Me temo que mucha de nuestra docencia de historia vuela a nivel de “higuaca”.

Un profesional con conocimientos básicos debe saber que la Edad Media comenzó en Occidente a finales del siglo V. Casi siempre se suele emplear la fecha del 476. Pero esa fecha desnuda no comunica la destrucción de esos años junto al surgir de nuevos pueblos. Estudie por qué Diocleciano y luego Teodosio dividieron en dos el poder del Imperio. Reflexione sobre la victoria bárbara en Adrianópolis (378), ¡jamás apareció el cadáver del Emperador!

El asunto puede llegar a ser interesante, si usted lo problematiza: el bárbaro Odoacro depuso al emperador Rómulo Augústulo. ¿Cómo fue posible que un bárbaro fuera ¡jefe de la escolta del emperador romano!? Desde el siglo III, la decadencia del imperio romano era tan grave que, había tenido que recurrir a tribus bárbaras para detener a otros bárbaros en la frontera.

Algunos de sus estudiantes querrán investigar, por qué el hérulo Odoacro envió a Constantinopla las insignias imperiales. Otros querrán saber en qué paró Odoacro. ¿Cómo reaccionaría, el ahora emperador único, el de Constantinopla a las intrigas de Odoacro quien conspiró para deponerlo?

Eventualmente otro bárbaro, un ostrogodo, Teodorico venció a Odoacro y su ejército. Las fuerzas de Teodorico superaban a las de Odoacro, pero el ostrogodo quería evitarse un costoso enfrentamiento. Teodorico ofreció un banquete en el cual asesinó a Odoacro.

Este evento del siglo V interesará más cuando usted explique que, en Occidente no habría orden, ni una autoridad central permanente hasta Carlomagno, coronado emperador en el 800.

Ahora mire con nuevos ojos dos fronteras. Los infranqueables ríos Rin y Danubio no detuvieron las migraciones, ¿las detendrá un muro o una migra bárbara? ¿Pueden los Estados Unidos prescindir de los inmigrantes para sus cosechas? ¿Pueden los dominicanos construir y cosechar sin haitianos?