PRM un partido de gobierno que no lo es

La campaña electoral del 2028 luce turbia. Los analistas políticos tienen que estudiar psiquiatría para entender la alineación de las fuerzas y cómo dilucidar su estructuración porque el presidente Luis Abinader, el principal líder político nacional, decidió dejar su gobierno sin el apoyo del PRM y enfrentar él solo todas las críticas a su gestión.

El incumplimiento de promesas y el deterioro de los servicios públicos tienen al gobierno bajo un fuego graneado, tanto de la oposición político como de sectores populares, sin que haya soluciones ni defensa. Los titulares de prensa son latigazos sobre el cuerpo administrativo de Abinader que avanza impávido como si la cosa no fuera con él.

El pasado fin de semana la prensa dio cuenta del deterioro de los hospitales, principalmente del icónico Salvador B. Gautier, donde escasea hasta el personal de limpieza; además de faltas de planteles, a cinco años del perremeismo, recortan las facilidades para los servicios de la tanda extendida, faltan útiles y maestros; el costo de la vida sigue en aumento mientras el precio de la libra de pollo ha reactivado el consumo de “cocote, patas y asadura”; críticas se registran en torno al transporte tanto en la rebeldía de los camioneros a cumplir con ley, la falta de mantenimiento del Metro, así como en las erráticas medidas del Intrant; y de los apagones es mejor ni hablar porque tendría que recordar el impacto de la condena a una diputada del PRM, entre otros errores.

Pero, aunque parezca insólito, a la oposición resultará difícil atacar al PRM porque su dirigencia puede alegar que no es el partido de gobierno.

Abinader actúa como en el pasado los hizo su matriz, el PRD, que tuvo a presidentes rodeados de representantes empresariales, pero ahora es mayor esa realidad. Este es el gobierno del sector externo, de las fuerzas vivas de la nación o de la sociedad civil. Es un gabinete donde los que hicieron ganar a Abinader, brillan por su ausencia. En los gobiernos del PRD esto hubiera sido fuente de conflictos por suerte eso ya es prueba superada en el PRM.

Y mientras eso ocurre, los danilista se disputan una candidatura presidencial que sería fuente de negociación para el 2028 y quieren que en la Fuerza del Pueblo pongan impedimento de entrada a los renunciantes del PLD que vieron alejarse la oportunidad de volver al poder mientras Leonel acelera su marcha juramentando gente y sumando organizaciones políticas que quieren contribuir en la próxima administración.