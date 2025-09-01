Por qué es importante el seguro de viaje en la República Dominicana

El Departamento de Estado de los EE. UU. recomienda enfáticamente a los ciudadanos estadounidenses adquirir un seguro de viaje antes de salir al extranjero. Contar con un seguro de viaje es un paso fundamental que no debe pasarse por alto.

En la República Dominicana, la atención médica requiere pago por adelantado, incluso en casos de emergencia, y los costos pueden aumentar rápidamente. El seguro de viaje puede cubrir visitas al hospital, vuelos cancelados, equipaje perdido e incluso evacuaciones médicas si fueran necesarias.

Muchos planes también ofrecen asistencia en inglés las 24 horas del día, lo que garantiza apoyo en situaciones inesperadas. Esta tranquilidad permite a los viajeros disfrutar su estadía sin preocupaciones.

Para más información, visite travel.state.gov