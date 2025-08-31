Del sermón de montesinos a la justicia abierta: Un legado de dignidad y derechos

La Justicia Abierta y Centrada en las Personas, promovida por el Poder Judicial de la República Dominicana, no surge en el vacío. Es, más bien, la expresión contemporánea de una tradición histórica que, desde los albores de nuestra nación, ha situado la dignidad humana y el pensamiento crítico en el corazón del orden social y jurídico. Esta continuidad histórica evidencia que la justicia no es solo un conjunto de normas, sino una práctica que se nutre de la conciencia ética y del reclamo ciudadano.

En 1511, en estas tierras, se elevó un clamor que marcaría un antes y un después en América: el Sermón de Montesinos. Aquella voz denunció con valentía los abusos de la colonización y proclamó que los pueblos originarios poseían la misma dignidad que cualquier ser humano. Su mensaje trascendió fronteras, llegando hasta la Corona española y dando lugar a instituciones destinadas a proteger a los más vulnerables, entre ellas la Real Audiencia de Santo Domingo, establecida ese mismo año y restablecida en 1526. Este tribunal, con facultades civiles, criminales e incluso eclesiásticas, constituye la raíz histórica de nuestro Poder Judicial y el primer ejemplo de justicia organizada en el continente.

Apenas algunas décadas después, en 1538, la bula In Apostolatus Culmine del Papa Paulo III elevó la escuela dominica, fundada en 1518, a la categoría de primera universidad de América: la Universidad de Santo Domingo, hoy Universidad Autónoma de Santo Domingo. Desde entonces, esta institución se convirtió en cuna del pensamiento crítico y renacentista en el Nuevo Mundo, forjando una conciencia nacional que siglos más tarde germinaría en la Independencia de 1844 y en la creación formal del Poder Judicial, concebido como columna esencial del Estado y garante de la justicia y los derechos ciudadanos.

A lo largo de los siglos, la universidad enfrentó cierres, ocupaciones y dictaduras, pero nunca abandonó su autonomía ni su compromiso con una educación libre y crítica, consolidado plenamente en 1961. Esta tradición de apertura y defensa de los derechos se refleja hoy en la construcción de un sistema de justicia moderno, transparente, participativo y centrado en las personas, que recoge las lecciones del pasado y las adapta a los retos contemporáneos.

En este contexto, el Poder Judicial dominicano, en cumplimiento de su función esencial como pilar del Estado y en consonancia con el artículo 8 de la Constitución “que garantiza la protección efectiva de los derechos de la persona, el respeto a su dignidad y el desarrollo equitativo dentro de un marco de libertad y justicia social”, ha dado pasos concretos hacia la Justicia Abierta.

La digitalización de procesos, el Portal de Datos Abiertos Judiciales, la Juriteca, las Casas Comunitarias de Justicia y la emisión de sentencias en lenguaje claro son ejemplos de cómo acercar la justicia al ciudadano y de cómo materializar un principio histórico que sigue vigente: colocar a la persona en el centro de toda política pública, conforme al ius gentium, que reconoce la dignidad y los derechos universales.

Recientemente, los dias 27 y 28 de agosto de este año 2025, la República Dominicana celebró la Primera Conferencia Internacional de Justicia Abierta, reuniendo a líderes judiciales, académicos y representantes de 21 naciones. En este encuentro se debatieron desafíos regionales, se compartieron experiencias y se reafirmó que la Justicia Abierta no es solo un ideal, sino una construcción colectiva que requiere transparencia, participación y rendición de cuentas.

En la actualidad y más de cinco siglos después del Sermón de Montesinos y casi doscientos años tras la creación formal del Poder Judicial, nuestro país se consolida como referente regional, fiel a su historia y a su vocación de justicia abierta, inclusiva y centrada en las personas. El Poder Judicial, con constancia y visión, construye los fundamentos de una justicia cercana y participativa, capaz de reflejar nuestra historia y de responder a las demandas de los ciudadanos.

La lección de la historia es clara: la justicia no se agota en las leyes; surge y se renueva continuamente a partir de los reclamos ciudadanos, y se consolida mediante el compromiso constante y puntual de quienes los representan y defienden, preservando en todo momento la dignidad de cada persona.

Como siempre, la persona sigue siendo el centro y eje de la justicia, recordándonos que esta solo cumple su propósito cuando, a través de leyes con humanidad, protege a quienes la necesitan, incluso en tiempos en que la inteligencia artificial se convierte en un instrumento de apoyo indispensable para avanzar hacia una Justicia Abierta.

Ahora más que nunca, reafirmamos el principio fundamental que nos guía y que se resume

en la conocida y acertada expresión: “primero la gente”.