La salud mental del dominicano no interesa

Cuando veo o escucho en los medios de comunicación dominicanos, desde la distancia, noto el agotamiento de mis colegas médicos que trabajan en la salud mental. Y sí, digo agotamiento porque nos volvemos repetitivos exigiendo aquello que ya está escrito desde hace años, de conocimiento público, que es un derecho, pero ignorado por quienes nos gobiernan.

Sinceramente creo que es un tema que no interesa. Es más, la salud en general en República Dominicana no es prioridad. Eso sí, es rentable económicamente, pero la salud de los dominicanos, para ese ciudadano de a pie, lamentablemente a nadie le importa.

Solo tenemos que ver que, cuando enferman aquellos que tienen poder adquisitivo, lo primero que hacen es comprar un vuelo a otro país y tratarse allí, nunca en nuestra querida tierra, por las evidencias. Lo comprendo, por el sistema que existe… y lo que no tenemos.

Voy a hacer referencia a lo que ya está escrito, ya que no podemos seguir hablando sobre mojado. Es tiempo de mantener el silencio y exponer los acuerdos que existen, y que solo predomina la falta voluntad para ejecutar.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS):

"Promoción de la salud mental y prevención de las afecciones de salud mental: Las intervenciones de promoción y prevención se centran en identificar los determinantes individuales, sociales y estructurales de la salud mental, para luego intervenir a fin de reducir los riesgos, aumentar la resiliencia y crear entornos favorables para la salud mental. Pueden ir dirigidas a individuos, grupos específicos o poblaciones enteras.

Actuar sobre los determinantes de la salud mental requiere a veces adoptar medidas en sectores distintos a los de la salud, por lo que los programas de promoción y prevención deben involucrar a los sectores responsables de educación, trabajo, justicia, transporte, medio ambiente, vivienda y protección social. El sector de la salud puede contribuir de modo significativo integrando los esfuerzos de promoción y prevención en los servicios de salud, y promoviendo, iniciando y, cuando proceda, facilitando la colaboración y la coordinación multisectorial."

La prevención y la promoción son fundamentales para nuestra salud en el ámbito comunitario. Lo dejaré aquí para no extenderme, espero, puedan leer el artículo y que no resulte extenso ni que pierdan su tiempo.

También es agotador, por parte de los que trabajamos en la salud mental, pedir y rogar algo que es un derecho. También afecta nuestra propia salud mental, cuando vemos que el silencio es la respuesta a una situación que debería estar como el número uno en la agenda gubernamental.

Una fría vestida de novia no es una sertralina (un antidepresivo). Ir a la playa los domingos y tener la música por encima de los decibelios permitidos no es una terapia individualizada. La expresión “dale pa’ lla y no le pare a ná” es el reflejo de cómo estamos como sociedad: que no nos importa nada. Puede que sea una forma de evadir la realidad y continuar viviendo de la mejor manera posible.

¿Estamos viviendo la teoría del payaso? Un concepto filosófico que busca generar risa y reflexión sobre las complejidades sociales a través de la figura del payaso.

Como diríamos en un lenguaje dominicano: muerto de risa por fuera, pero muerto por dentro.